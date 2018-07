Improvvisa folata di vento in spiaggia | bagnante trafitta al petto da un ombrellone

fanpage

: Sta pensando alle varie cause di forza maggiore, come una folata di vento improvvisa sul volante - echelonbrother : Sta pensando alle varie cause di forza maggiore, come una folata di vento improvvisa sul volante -

(Di lunedì 23 luglio 2018) L'è volatomente via trafiggendo alla donna che si trovava ina prendere il sole. La 54enne è stata soccorsa da vigili del fuoco e paramedici e trasportata in ospedale in elicottero.