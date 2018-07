Imprese bonsai | con performance fiscali ed economiche da giganti

Fisco - Imprese bonsai con versamenti da giganti : Roma, 21 lug. -, AdnKronos, - Il 98 per cento circa del totale delle imprese presenti in Italia ha meno di 20 addetti ma nonostante questa dimensione ridotta il contributo fiscale ed economico è ...

Fisco - Imprese bonsai con versamenti da giganti : Roma, 21 lug. – (AdnKronos) – Il 98 per cento circa del totale delle imprese presenti in Italia ha meno di 20 addetti ma nonostante questa dimensione ridotta il contributo fiscale ed economico è rilevantissimo. Lo evidenzia un’analisi dell’Ufficio studi della CGIA che mostra, ad esempio, come in materia di imposte e tasse nel 2017 i lavoratori autonomi e le piccolissime imprese (solo quelle sottoposte agli studi di ...