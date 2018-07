Imam e moschee dell' odio | Europa pronta al giro di vite

Austria : chiuse sette moschee ed espulsi alcuni Imam : L’Austria chiude sette moschee ed annuncia l’espulsione di alcuni imam: è tolleranza zero da parte del governo di ultra-destra nei confronti dell’islam. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, i capi religiosi dell'associazione Atib (Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in Austria) sono accusati di finanziamenti illeciti e di conseguenza di aver violato la legge Austriaca sull’islam. In queste ore, circa 40 ...

La guerra dell'Austria all'islam : chiuse 7 moschee - espulsione per gli Imam finanziati dall'estero : Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz dichiara guerra all'islam politico: 7 moschee chiuse in tutto il Paese ed espulsione per gli imam finanziati dall'estero. La decisione dopo la pubblicazione di alcune foto in cui si vedono dei bambini riprodurre la battaglia di Gallipoli. Dura reazione della Turchia: "Scelta deriva da ondata populista e razzista".Continua a leggere

