Si avvicina una decisione sull' Ilva - attesa per il rilancio di Arcelor Mittal : Chiusura anticipata dei principali interventi ambientali al 2020, azzeramento degli esuberi. Sarebbero i due punti su cui sta lavorando la multinazionale franco indiana da presentare nell'incontro ...

Di Maio al lavoro sull'Ilva - il dossier più spinoso del Mise. Mittal resta in attesa di vedere le carte del nuovo governo : Il corposo (e spinoso) dossier Ilva resta nel backstage della prima giornata da "doppio ministro" di Luigi Di Maio, ma arriva ufficialmente sulla sua scrivania in un incontro a porte chiuse con i vertici ministeriali. Sotto i riflettori (e la videocamera delle sue dirette Facebook) ci sono i precari della gig-economy e le aziende vittime dei mancati pagamenti della Pa, gli impiegati dei due ministeri e tanta folla che segue il ministro su Via ...