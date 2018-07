Il tuo primo ricordo dell’infanzia molto probabilmente è falso

dilei

(Di lunedì 23 luglio 2018) Provare a scavare nella propria memoria, facendo riemergere ilpiù vecchio che abbiamo, è sempre un esercizio tanto gradevole quanto emozionante. Peccato che il risultato sia quello di riportarci alla mente episodi che non corrispondono alla realtà. Almeno per il 40% dei casi. Lo dimostra uno studio effettuato in collaborazione tra diverse università del Regno Unito e che è stato pubblicato sulla rivista ‘Psychological Science‘. Sono state contattate ben 6641 persone, che hanno dovuto rispondere a un questionario approfondito i cui risultati sono in contraddizione con ciò che ha dimostrato la scienza. Ben 2500 individui, infatti, hanno riferito di avere ricordi più o meno precisi risalenti ai loro due anni d’età e addirittura 900 hanno fatto risalire il loroa quando avevano un anno. Svariati studi scientifici, tuttavia, affermano che i ricordi si ...