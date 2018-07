Il tuo primo ricordo dell’infanzia molto probabilmente è falso : Provare a scavare nella propria memoria, facendo riemergere il ricordo più vecchio che abbiamo, è sempre un esercizio tanto gradevole quanto emozionante. Peccato che il risultato sia quello di riportarci alla mente episodi che non corrispondono alla realtà. Almeno per il 40% dei casi. Lo dimostra uno studio effettuato in collaborazione tra diverse università del Regno Unito e che è stato pubblicato sulla rivista ‘Psychological ...