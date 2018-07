Il tour dei Negramaro nei palazzetti al via a novembre | biglietti in prevendita su

tour de France 2018 - il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana : Team Sky al top con Thomas e Froome - Tom Dumoulin unico rivale : Terminata la seconda settimana al Tour de France 2018. Una tre giorni mostruosa sulle Alpi, poi tre tappe più tranquille per avvicinarci a rapidi passi verso la parte finale di questa Grande Boucle: le ultime sei frazioni che presenteranno difficoltà pazzesche tra Pirenei e cronometro conclusiva prima della passerella classica di Parigi. Andiamo a vedere il borsino dei favoriti: chi sale e chi scende con il giorno di riposo. Chi sale Geraint ...

tour de France - clamorosa decisione della giuria 3 giorni dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez e alla vigilia dei Pirenei : Tour de France, decisione drastica della giuria in vista delle durissime tappe sui Pirenei dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez: finalmente vietati i fumogeni! E’ scattato il divieto per i tifosi del Tour de France di usare i fumogeni al passaggio della corsa: una decisione clamorosa e storica che arriva per la prima volta dopo anni di polemiche per l’utilizzo – da parte di alcuni barbari che non vogliamo ...

Beach volley - World tour 2018 Haiyang. Austra e Usa trionfano nel 3 Stelle cinese : le prime volte dei “veterani” Seidl e Day : Austria, un po’ a sorpresa, tra gli uomini e Stati Uniti in campo femminile (con tre coppie tra le prime quattro) trionfano nel torneo 3 Stelle di Haiyang che laurea campioni gli austriaci Seidl/Waller, al loro primo successo nel circuito mondiale, tra gli uomini e le statunitensi Betsi Metter Flint, al terzo successo in carriera nel World Tour ed Emily Day, finalmente vittoriosa nel World Tour dopo la bellezza di 72 tornei.- In campo ...

Questa sera - alle 22.00 - all'Arena in Fiera - a Cagliari - Ian Anderson ed il 50th Anniversary tour dei Jethro Tull. : A metà degli anni Settanta, i concerti dei Jethro Tull sono tra gli spettacoli dal vivo più apprezzati, rivaleggiando con Led Zeppelin, Elton John e persino i Rolling Stones: sorprendente per un ...

tour de France – Caduta Nibali - parla il ds Volpi : ” si potrà dire di tutto per riempire le pagine dei giornali ma…” : Il ds della Bahrain Merida commenta la Caduta di Vincenzo Nibali e il ritiro dello Squalo dal Tour de France 2018 Una Caduta amarissima, quella di ieri al Tour de France per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto è stato costretto ad abbandonare la grande corsa a tappe Francese a causa di una frattura ad una vertebra che lo costringe ad almeno 15 giorni di assoluto riposo. ”Purtroppo è andata così, ora possiamo dire di tutto ma non ...

tour de France – Caduta Nibali - Bugno difende l’organizzazione : “non è facile! Bisogna fare i conti con l’educazione dei tifosi” : Gianni Bugno, ex campione di ciclismo, ha preso le difese degli organizzatori del Tour de France dopo le polemiche nate a seguito della Caduta di Vincenzo Nibali nella tappa di ieri Brutta, terribile Caduta per Vincenzo Nibali, ieri, a pochi km dal traguardo della 12ª tappa del Tour de France. Il siciliano della Bahrain Merida è stato costretto a dire addio alla Grande Boucle, a causa delle conseguenze riportare: una frattura ad una ...

Sfera Ebbasta ha annunciato il tour in Europa : ecco le date dei concerti : Il RockStar European tour 2018 sta arrivando The post Sfera Ebbasta ha annunciato il tour in Europa: ecco le date dei concerti appeared first on News Mtv Italia.

Beach volley - World tour 2018 Haivang. Si torna in Cina per un 3 Stelle “senza stelle”. Sarà ancora dominio dei padroni di casa? : E’ un 3 Stelle “senza Stelle” e senza italiani quello che va in scena da oggi a domenica ad Haivang in Cina. La concomitanza con il campionato europeo e gli altri impegni (soprattutto il riposo dopo le fatiche di Gstaad) delle coppie di punta di Nord America e Brasile hanno abbassato sensibilmente il peso specifico del torneo di Haivang che distribuisce comunque punti pesanti nelle classifiche internazionali e un bel ...

tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas rafforza il primato - quarto Vincenzo Nibali. Valverde e Yates crollano : L’undicesima tappa del Tour de France 2018 ha regalato il primo scontro diretto tra i favoriti, ribaltando la classifica generale. Geraint Thomas si è preso la maglia gialla, allungando sui rivali e ora guida sul compagno di squadra di Chris Froome e su Tom Dumoulin. quarto posto per il nostro Vincenzo Nibali, seguito da Primož Roglic. Tanti uomini di classifica sono invece andati alla deriva, tra cui Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang e Adam ...

Dopo il nuovo album - arriva il tour dei Subsonica con 8 date : info e biglietti in prevendita : Il tour dei Subsonica sta per arrivare. Come previsto, il gruppo capitanato da Samuel Romano è pronto per tornare sul palco ma con una grande sorpresa. Si tratta, infatti, di 8 appuntamenti in Europa che la band terrà Dopo il rilascio del disco in programma per il 12 ottobre 2018. I fan sono arrivati alla data a seguito di una divertente decodifica lanciata dal gruppo, con la quale hanno voluto tenerli sulle spine prima dell'annuncio ...

Emma torna in tour a febbraio : queste tutte le date dei concerti : Yesssa! The post Emma torna in tour a febbraio: queste tutte le date dei concerti appeared first on News Mtv Italia.

tour de France - Froome sicuro : “nessuno dei miei rivali ha ancora mostrato il proprio valore” : Il ciclista britannico ha parlato della tappa di ieri, concentrandosi poi su quella odierna che potrebbe modificare la classifica generale Una tappa tutto sommato senza scossoni quella andata in scena ieri al Tour de France, dove gli uomini di classifica hanno gestito senza patemi la situazione. Scenario favorevole soprattutto per Chris Froome, intento in questi giorni a recuperare la forma migliore dopo le fatiche del Giro d’Italia. ...

Lance Armstrong torna a parlare del tour e dei comportamenti 'allegri' di Cipollini : Per gli amanti del Ciclismo Lance Armstrong non ha certo bisogno di presentazioni, per chi non lo conoscesse ha una storia molto contraddittoria, fatta di grandi vittorie nelle più importanti gare al mondo sette Tour de France vinti, una battaglia con il cancro e poi la lunga questione doping che lo ha portato dritto nel dimenticatoio dello sport. Fa strano leggere ancora il suo nome accostato al Tour de France, questa volta solo come ...