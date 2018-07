Il ritorno di Sam Claflin a Giffoni | ' Questo è un posto speciale'

Sampdoria chiama Roma : ritorno di fiamma per Defrel : Ognuno si comporta come crede, io però vengo da un altro mondo'. Defrel, insomma, è in cima ai papabili. Notizie intanto contraddittorie dal Brasile per Jandrei , il portiere di 25 anni che la ...

Llorente al Napoli?/ L'agente apre ad un ritorno in Italia : "E' lusingato dell'interessamento degli azzurri" : L'agente di Llorente ha espresso gradimento nei confronti della piazza azzurra, ma al momento non c'è ancora stato alcun contatto concreto col Napoli.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:23:00 GMT)

Samsung Galaxy con Oreo senza suonerie personalizzate per i messaggi? Il ritorno della funzione : Una buona notizia per tutti i possessori di un Samsung Galaxy con Oreo a bordo, in particolare dunque i Galaxy S9, S8 e da circa una settimana anche S7. Finalmente la funzione suonerie personalizzate per i messaggi di testo giunti attraverso l'applicazione di sistema starebbe per ritornare sui telefoni con Android 8.0, dopo il pressing degli utenti ben scontenti di dover rinunciare all'utile plus a seguito del major update. Sulla questione c'è ...

Calciomercato Sampdoria - tre trattative già chiuse ed un ritorno per l’attacco : Calciomercato Sampdoria – Sampdoria attivissima nelle ultime ore di Calciomercato, in arrivo innesti per il tecnico Giampaolo. Già chiusa la trattativa con il Genk per il centrocampista Colley, operazione da 7,5 milioni di euro più due di bonus, ai dettagli anche le trattative con Mayer della Lokomotiv Zagabria e Berisha del Salisburgo. Non sono da escludere ribaltoni anche per l’attacco, in particolar modo offerte per ...

Probabili formazioni Sambenedettese – Cosenza - Lega Pro Playoff Quarti di Finale ritorno 3 Giugno 2018 : Al Riviera delle Palme, la Sambenedettese deve ribaltare il 2-1 subito dal Cosenza nella gara di andata, per accedere alle Final-4 dei Playoff di Lega Pro. I marchigiani, nonostante una partita sottotono, stavano riuscendo a portare a casa un pareggio tanto sofferto quanto prezioso; ma la rete nel Finale di Baclet, ha cambiato cambiare e non poco i piani della Samb e (forse) i destini della qualificazione. La formazione di Francesco ...