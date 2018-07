Il regista del film di Metal Gear Solid spiega come farebbe un film di Zelda

James Gunn - petizione on-line a favore del regista : Il mondo del web è un universo pieno di opportunità, una realtà in cui tutti, se vogliamo, possiamo fare qualcosa di buono. Quello che è accaduto al regista James Gunn , fautore de I Guardiani della ...

Un tweet del 2009 fa licenziare il regista de "I Guardiani della Galassia" : Il mondo del cinema continua ad essere scosso da un terremoto di grande intensità. Nella notte sconvolge in maniera inaspettata la notizia del licenziamento di James Gunn , regista de I Guardiani ...

James Gunn licenziato/ Disney silura il regista per dei tweet molesti? Guardiani della Galassia 3 addio! : Il regista James Gunn è stato licenziato dalla Disney e non dirigerà il terzo volume dei Guardiani della Galassia. Le cause di questa decisione e le dichiarazioni ufficiali.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:12:00 GMT)

«Io - Dio e Bin Laden» : il ritorno del regista di «Borat» in anteprima : Sopra le righe, forse più del dovuto. Io, Dio e Bin Laden, trasposizione cinematografica di una storia vera, è stato arricchito di risate e follie, così che la vicenda umana di Gary Faulkner potesse trasformarsi in una commedia farsesca, in sala dal 25 luglio. Faulkner, operaio edile affetto da insufficienza renale, è un ometto del Colorado che, un bel giorno, ha deciso di fare quel che le forze preposte non gli parevano in grado: catturare ...

Il regista del film di Metal Gear Solid rivela : "proposi un film di Metroid" : Nel corso di una intervista concessa a IGN Jordan Vogt-Roberts, il regista che si sta occupando del progetto legato alla pellicola cinematografica di Metal Gear Solid, ha svelato un retroscena decisamente succulento per i fan di Metroid, il gioco che per un secondo ha rischiato di arrivare sul grande schermo in un film interamente dedicato alla figura di Samus.Vogt-Roberts, che nell'intervista ha inoltre annunciato il completamento della ...

Ingmar Bergman - a 100 anni dalla nascita impressioni su sette capolavori del regista che abitava sempre nei suoi sogni : Una carriera straordinaria, straripante di successi distribuiti fra teatro, televisione ma soprattutto tanto, magnifico cinema. Un’unica firma capace di autografare decine e decine di pellicole imperdibili, componendo una filmografia così alta e sconfinata da far impallidire persino la più fertile fra le correnti artistiche. Esaurire le infinite personalità di Ingmar Bergman in un semplice articolo sarebbe impossibile. Meglio dunque ...

Napoli - Ancelotti : “Hamsik sarà il regista della squadra” : “Il ruolo di Hamsik? Sicuramente andremo a lavorare molto con lui per la sua posizione in campo. Sono convinto che Marek possa fare il regista proprio nel ruolo di Jorginho. Mertens? Non credo possa fare l’ala, ma ha qualità per giocare anche tra le linee senza problemi”. Così il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nella sua prima conferenza stampa del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, in Trentino.L'articolo Napoli, ...

Domani l'ultimo saluto al regista : l'Italia raccontata con un sorriso. Il fratello Enrico : 'Ciao Pelè del nostro cinema' : ... 'quanti capricci sul set!', raccontava il regista,, il nostalgico Pranzo della domenica, il noir Tre colonne in cronaca, 1990, con Volonté. 'Sembrava un'eresia che fossi io a dirigere un gigante ...

Domani a Roma i funerali del regista Carlo Vanzina : Saranno celebrati Domani, martedì 10 luglio, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica a Roma i funerali di Carlo Vanzina

È morto Carlo Vanzina - regista di 40 anni della nostra vita : Si è spento a 67 anni Carlo Vanzina. A dare la notizia, la moglie Lisa e il fratello Enrico: “Nella sua amata Roma, dov’era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia ci ha lasciati il grande regista Carlo Vanzina amato da milioni di spettatori ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo affettuoso per capire il nostro ...