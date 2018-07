Il punto sui mercati azionari mondiali

Mercatone Uno - a Cosmo il punto vendita biellese. Resta l'incertezza sui lavoratori : Si è conclusa la procedura di consultazione sindacale per la cessione dei compendi aziendali relativa a Mercatone Uno che vede coinvolti anche i lavoratori dello stabilimento di Biella, chiuso alcune ...

FOTO - Il punto sui lavori al palazzetto dello sport : Grazie a queste splendide FOTO, siamo in grado di darvi un importante aggiornamento circa i lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport di Fondo Patti. I lavori, ripartiti i primi giorni di Febbraio dovrebbero essere già in fase conclusiva, visto che secondo l'appalto sono stati stimati 7 mesi di lavori per concludere questa ...

Peste suina : Ats fa il punto sull’eradicazione : Si è tenuta una riunione dei servizi veterinari impegnati nel piano regionale per l’eradicazione della Peste suina africana per fare il punto sul programma di contrasto alla diffusione della malattia e tracciare le linee guida per l’attuazione dei controlli territoriali lungo tutta la filiera di produzione e di vendita delle carni suine. La riunione è stata anche l’occasione per commentare i dati nel percorso di eradicazione ...

Europa d'accordo sui centri di identificazione - ma non ancora sul punto più importante : dove crearli : Per i "securisti" di ogni latitudine e credo politico rappresentano un optional o, peggio ancora, dei testimoni scomodi, dei quali sbarazzarsi, di pratiche che fanno scempio dei più elementari diritti della persona. Oggi, però?, il verso è cambiato, non per "amore" ma per necessità, e gli scomodi di ieri sono diventati attori importanti per dare un senso non propagandistico al mantra "aiutiamoli a casa loro.Un mantra ...

Di Maio - ’dietrofront’ sui Rider/ Il Ministro : "Salario minimo e tutele previdenziali punto fermo" : Foodora contro Di Maio e il decreto dignità Rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". Ministro incontra vertici Gig Economy: "meno rinnovi incarichi a termine"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Sui caroselli in strada per le vittorie della Svizzera le regole sono appunto svizzere : Se qualche tifoso svizzero dopo il mirabolante pareggio col Brasile ha osato sporgersi dal finestrino sventolando la bandiera rossocrociata, ora rischia grosso. Nel vademecum su come esultare diffuso ai media in occasione dei Mondiali dalla Polizia del Canton Ticino c'è scritto che "durante i caroselli non saranno tollerate situazioni con persone che si sporgeranno oltremisura dal veicolo". La premessa non è ...

[Il punto] Il governo getta la spugna sui vincoli di bilancio europei. Ma arriva il monito del partito di Savona : Il ritorno delle partite di giro sul fronte fiscale Spirito battagliero che però il governo ha messo da parte in particolare dopo l'intervista del ministro dell'Economia Tria. Dell'idea di finanziare ...

PALLAPUGNO/ Il punto sui campionati di Serie A Trofeo Araldica e Serie B : Serie A Trofeo Araldica - Nona giornata Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Bioecoshop Bubbio 11-7 Acqua S.Bernardo Merlese-Tealdo Scotta Alta Langa 10-11 Olio Roi Imperiese-958 Santero Santo Stefano ...

Il punto sui Trofei Renault Rally all’Elba : Il 51° Rallye Elba è stato lo scenario della terza prova del Trofeo Clio R3 TOP e del Twingo R1 TOP. Nel primo non è mancato lo spettacolo, grazie a un duello tra il leader Ivan Ferrarotti e Riccardo Canzian, che sin dalle prime battute del venerdì hanno fatto registrare tempi molto simili. Canzian e […] L'articolo Il punto sui Trofei Renault Rally all’Elba sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...