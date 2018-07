Il primo ministro di Malta è stato assolto da ogni accusa sui presunti reati finanziari

Il primo ministro del Belgio contro l'imposizione alla Russia dei valori - : Il premier belga Charles Michel, ritiene che l'Europa non deve cercare di imporre ad altri paesi una copia del sistema democratico, che lei stessa ha creato. "Rappresentiamo qualcosa che non ha ...

Sabato il primo ministro di Haiti, Jack Lafontant, si è dimesso dal suo incarico, poco prima che il Parlamento Haitiano votasse una mozione di sfiducia contro di lui. Lafontant era criticato dall'inizio di luglio, quando aveva appoggiato un piano accordato

Migranti - la mediazione del ministro Moavero dietro il primo successo diplomatico : ROMA Adesso non è più Salvini contro tutti, adesso è il governo che chiama in causa l'Europa, chiede un'assunzione di responsabilità unitaria immediata del dramma delle migrazioni e ottiene un primo, ...

Ex primo ministro polacco : Politica polacca si basa su sentimento antirusso - : ... quindi possiamo dire che i rapporti sono stati messi in attesa… Senza alcun impulso al più alto livello in Polonia e in Russia, non cambierà nulla in quanto la Politica polacca si basa sul ...

Lunedì si sono incontrati a Madrid il capo del governo spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, e il presidente catalano, l'indipendentista Quim Torra. Al termine dell'incontro, l'ufficio del primo ministro spagnolo ha annunciato la decisione dei due leader di riattivare le

Condanna a 10 anni di reclusione per corruzione per l'ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif - InfoOggi.it : Considerata da molti come l'erede politica, ha ricevuto una Condanna a sette anni di carcere e non potrà candidarsi alle elezioni politiche che si terranno fra tre settimane. Fonte immagine: www.

Con l'accusa di corruzione, in relazione a un'indagine iniziata con i Panama Papers che lo aveva già costretto alle dimissioni

Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo - Antonio Tajani - sul dibattito sul futuro dell'Europa con il primo ministro polacco ... : Il Parlamento vuole mantenere una forte politica europea di coesione, sostenuta da un bilancio adeguato, finanziato anche con risorse proprie. Ora ci aspettiamo che la Polonia mostri la sua ...

l'ex primo ministro malese Najib Razak è stato arrestato in relazione all'enorme scandalo che ha colpito il controverso fondo di investimenti malese 1Malaysia Development Bhd (1MDB), creato nel 2009 proprio da Najib e al centro di grossi processi per truffa,

Giustizia - l’Anm incontra il ministro Bonafede : “D’accordo su riforma della prescrizione. Stop dopo il primo grado” : La prescrizione bloccata dopo la sentenza di primo grado. E la nuova riforma delle intercettazioni prima rinviata e poi riscritta. Sono le due misure che il nuovo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha confermato di volere varare al più presto incontrando una delegazione dell’Associazione nazionale magistrati. Lo ha spiegato Francesco Minisci, il presidente del sindacato delle toghe, alla fine del colloquio con il guardasigilli. ...

In Danimarca c'è un festival in cui chiunque può parlare con il primo ministro : Oltre agli incontri con politici e amministratori delegati, ci sono concerti, spettacoli comici e laboratori di attività artigianali, ma il centro di tutto sono i dibattiti e gli incontri in cui ...

Almeno una persona è morta nell'esplosione di una granata durante il discorso del nuovo primo ministro etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba, sabato mattina. La notizia è stata confermata dal ministro della Sanità Amir Aman. Abiy Ahmed, invece, è stato allontanato

C'è stata un'esplosione durante un discorso del nuovo primo ministro etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba: lo stesso primo ministro ha detto che ci sono "alcuni morti" e diversi feriti. Abiy Ahmed, che è primo ministro dallo scorso febbraio, aveva

Sara Netanyahu, la moglie del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, è stata accusata di aver speso dei soldi pubblici in modo scorretto. Secondo la procura di Gerusalemme tra il settembre del 2010 e il marzo del 2013 avrebbe usato 359mila shekel