Il Pd ritirerà l' emendamento della discordia al Dl Dignità

(Di lunedì 23 luglio 2018) Nel complesso il giudizio sul decreto dignità resta negativo. Maurizio Martina lo definisce "un decreto precarietà", "un decreto disoccupazione" ma sulla norma del provvedimento, tanto caro a Luigi Di Maio, che aumenta le mensilità degli indennizzi a favore dei lavoratori che vengono licenziati ingiustamente, il neo segretario del Pd dà ragione alle minoranze del partito. Non va soppressa, come invece intende fare unpresentato in commissione alla Camera da alcuni deputati dem (Stefano Lepri e Deborah Serracchiani tra i firmatari). E la linea del neo segretario, alla sua prima Direzione alla guida del partito, passa senza che si arrivi a una votazione.La richiesta di ritirare la proposta di modifica, che ieri era stata l'occasione per il ministro del Lavoro di attaccare il Pd ("Perché un partito di sinistra si schiera contro il ...