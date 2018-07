Il Parmigiano si fa così da 9 secoli E non c' è motivo di cambiarlo

agi

: Intanto, così per la cronaca, l’articolo del Sole24ore che per primo ha diffuso la bufala del parmigiano reggiano d… - mante : Intanto, così per la cronaca, l’articolo del Sole24ore che per primo ha diffuso la bufala del parmigiano reggiano d… - rockapasso : RT @ZioKlint: 'E così l'olio e il parmigiano sarebbero nocivi. Deve essere per quello che noi siamo al terzo posto, per longevità, e gli US… - Serenel73 : RT @ZioKlint: 'E così l'olio e il parmigiano sarebbero nocivi. Deve essere per quello che noi siamo al terzo posto, per longevità, e gli US… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Per fare ilReggiano si possono utilizzare solo tre ingredienti: latte, sale e caglio. La ricetta è la medesima da 9. Non sono ammesse scorciatoie, né additivi, né conservanti. Inoltre, dal mese di aprile scorso, sono state apportate alcune ulteriori modifiche che rendono le regole ancora più rigide su determinati parametri. Ad esempio, è stato fissato un rapporto grasso/caseina del latte in caldaia che non può essere superiore a 1,1, (con una tolleranza massima del 12%) in modo da evitare lavorazioni di formaggio eccessivamente grasse che andrebbero a influire negativamente sulle caratteristiche qualitative del prodotto Il presidente del consorzio delReggiano, Nicola Bertinelli, difende in questa intervista all'Agi la salubrità del celebre formaggio intervenendo ...