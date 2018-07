"Il Parmigiano si fa così da 9 secoli. E non c'è motivo di cambiarlo" : Per fare il Parmigiano Reggiano si possono utilizzare solo tre ingredienti: latte, sale e caglio. La ricetta è la medesima da 9 secoli. Non sono ammesse scorciatoie, né additivi, né conservanti. Inoltre, dal mese di aprile scorso, sono state apportate alcune ulteriori modifiche che rendono le regole ancora più rigide su determinati parametri. Ad esempio, è stato fissato un rapporto ...