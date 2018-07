Il Parma resta in A | 5 punti da scontare nella prossima stagione 2 anni a Calaiò Il

Parma - il tribunale sportivo grazia il club : resta in serie A con 5 punti di penalizzazione : Il Parma vede scongiurato il rischio di retrocedere in serie B, giocherà in serie A il prossimo campionato ma lo farà con un handicap: 5 punti di penalizzazione. È questa la decisione del tribunale ...

Il Parma convince - ottima prestazione della squadra di D’Aversa contro il Foggia : Conclusa la sfida amichevole contro il Foggia, giocata sul campo di Pergine Valsugana e conclusasi con una vittoria del Parma per 3-1 (doppietta di Di Gaudio e rete di Siligardi), Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti per commentare i progressi dei Crociati in questo ritiro. “I ragazzi sono stati bravissimi a ricercare le situazioni che abbiamo studiato in allenamento. È stato un buon test perchè nonostante i carichi di ...

Restauro scene 1913 per Il Ballo a Parma : Parma, 12 LUG - Un Ballo in maschera apre il 12 gennaio 2019 la stagione lirica del Regio di Parma nell'allestimento di Giuseppe Carmignani per le prime celebrazioni verdiane del 1913, con le scene ...

Parma - fugge dalla famiglia che le vieta il fidanzamento : padre arrestato per maltrattamenti : L'uomo, di origine indiana, non accettava che la figlia frequentasse un ragazzo italiano. Denunciati dai carabinieri la mamma e il fratello

“Scemo - mangia come un animale!” - arrestate due maestre d'asilo a Parma : Il comportamento della figlia non era più quello di sempre, qualcosa a scuola non andava; così ha avvertito i carabinieri. Dalla denuncia di una mamma preoccupata è partita l'inchiesta Bad Teachers che in provincia di Parma ha portato all'arresto di due insegnanti di 59 e 47 anni della scuola dell'infanzia 'Belloni' di Colorno. Vittime i bimbi di una sezione dell'istituto di età compresa fra i 3 e i 5 anni.Vicende ...

Parma - maltrattavano bambini : arrestate due maestre : Secondo i carabinieri le vittime terrorizzate erano costrette a subire violenze fisiche e psicologiche e punizioni restrittive