Il Napoli di Ancelotti ne fa cinque al Carpi | a segno anche Verdi

Napoli-Carpi - Ancelotti : 'Questo gruppo mi piace sempre più. Il centravanti? C'è abbondanza in attacco' : Ottime indicazioni per l'allenatore, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato soddisfatto la gara: "Alleno una squadra con qualità, non lo scopriamo in queste partite. Oggi ho avuto ottime ...

Spettacolo Napoli - 5 gol contro il Carpi : la squadra di Ancelotti grande protagonista

Torna in campo il Napoli di Ancelotti : test con il Carpi live sul Mattino.it : Torna in campo il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo la passerella con il Gozzano, gli azzurri affrontano il Carpi allo stadio Briamasco di Trento, match trasmesso in diretta sia su...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis svela tutte le trattative : i nomi per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il Napoli prova a concludere le ultime operazioni di Calciomercato, il club azzurro si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione. Ecco le indicazioni sulle strategie da parte del presidente De Laurentiis: “Cavani? E’ impossibile perché leggo che il Psg lo valuta 58 milioni, io l’ho venduto a loro a 63. Non permetterei mai ai francesi di recuperare quei soldi”, ha ...

Younes - il 'figliol prodigo' : 'Felice con Ancelotti al Napoli' : NAPOLI - Dopo Simone Verdi il Napoli accoglie un altro 'figliol prodigo'. E se l'ex Bologna - che a gennaio aveva rifiutato di lasciare l' Emilia per accasarsi all'ombra del Vesuvio rimandando la ...

Napoli - metodo Ancelotti : Gps - video - crossfit. E il re è il pallone : Carlo Ancelotti. ANSA Il fatto che Carlo Ancelotti lavori quasi esclusivamente in campo col pallone ha destato qualche perplessità fra addetti ai lavori e tifosi. In realtà la metodologia portata ...

Napoli - quante sfide a centrocampo : da Ruiz a Zielu - le carte di Ancelotti : Inviato a Dimaro-Folgarida Il professor Ancelotti predica il sistema di concorrenza perfetta, un sistema nel quale nessuno è certo del posto fisso e tutti si giocano una maglia da titolare. Con il ...

Napoli - Ancelotti punta Benzema : i tifosi rivogliono Cavani : Ancelotti punta Benzema- Il mercato del Napoli si prepara ad entrare nel vivo. Carlo Ancelotti avrebbe scelto Benzema come centravanti ideale in vista della prossima stagione. Un modo per rispondere al colpo bianconero targato CR7. Lo stesso Cristiano Ronaldo potrebbe fare da effetto domino per il campionato italiano. Effetto domino che potrebbe portare Benzema a […] L'articolo Napoli, Ancelotti punta Benzema: i tifosi rivogliono Cavani ...

Napoli - i neo azzurri si presentano Verdi : «Qui la mia scelta migliore» E Fabian si adeguerà ad Ancelotti : Serata di domande a Dimaro con i nuovi azzurri arrivati in Trentino che, nonostante la pioggia, incontrano i tifosi nel teatro della cittadina che ospita il ritiro del Napoli. Protagonisti i nuovi...

Napoli - Ancelotti riparte da... Sarri. E i tifosi sognano : La maglia ideata da un gruppo di amici tifosi del Napoli. Foto di Maurizio Nicita Uno dei grandi meriti di Carlo Ancelotti, che sta per concludere la sua seconda settimana di ritiro, è quella di aver ...

Napoli - Prandelli applaude De Laurentiis : 'Ancelotti? Una genialata' : Napoli - Cesare Prandelli applaude il Aurelio De Laurentiis : 'L'arrivo di Ancelotti ? Solo uno come De Laurentiis poteva pensare a Carlo, la sua è stata una vera genialata. Ancelotti è una sicurezza ...

Napoli - Hysaj : 'Ronaldo? Noi abbiamo Ancelotti. E' un grande - di Sarri resterà il gioco' : Sarri "ha lasciato il bel gioco" dell'anno scorso, ma bisogna guardare avanti con fiducia: "Sarà un campionato bellissimo - ammette Hysaj su Sky Sport, direttamente dal ritiro di Dimaro - sarà una ...

Napoli - Hysaj : 'Con Ancelotti e Cristiano Ronaldo sarà una super Serie A' : Elseid Hysaj , difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport per fare il punto sui primi giorni di ritiro e della stagione che sta iniziando: 'sarà un bellissimo campionato, soprattutto con gli arrivi di Cristiano Ronaldo alla Juventus e Ancelotti qui. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - contatto in giornata per Morata : può essere l'ex Juve l'attaccante per Ancelotti