huffingtonpost

: Chi ha pubbliche funzioni non deve sviluppare atteggiamenti finalizzati solo alla ricerca del consenso elettorale;… - quinta : Chi ha pubbliche funzioni non deve sviluppare atteggiamenti finalizzati solo alla ricerca del consenso elettorale;… - fare2013 : Monito Mattarella a funzionari pubblici: 'Non tradiscano per interessi di parte o per ricerca consenso' - MPenikas : HuffPost: Il monito di Mattarella alla politica: 'No alle intromissioni nel lavoro dei magistrati e nel Csm'. E ch… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Chi ha pubbliche funzioni "non tradisca l'interesse generale per quello di parte". Soprattutto non ci siano "" neldei magistrati, nel loro diritto associativo. In ultimo, non si discrimino le donne nel mondo della giustizia. Sergioha parlato oggi ai magistrati (o meglio, ai magistrati ordinari in tirocinio) ma il richiamo del presidente della Repubblica è indirizzato con forza al mondo dellaper una puntualizzazione che vuole anche chiudere gli strascichi polemici di alcune entrate a gamba tesa dei partiti.Come quella, tanto per citarne una recente, del sottosegretario leghistaGiustizia Jacopo Morrone, 36 anni, avvocato di Forlì e uomo del ministro dell'Interno Matteo Salvini che pochi giorni fa provocò un polverone con alcune sue dichiarazioni. Come questa rilasciata a due giorni delezioni dei togati del Csm: ...