Il Milan si muove per Higuain | nodo ingaggio | ma il Chelsea resta in pole

Nasce il Milan targato Elliott : il fondo rimuove dal cda i cinesi e Fassone | Scaroni nuovo presidente e a.d. : Prima la riammissione nelle coppe europee, ora il nuovo consiglio d'amministrazione. Il Milan riparte grazie a Elliott e in giornata si conoscerà il nuovo assetto dirigenziale al termine del quale la presidenza del club rossonero dovrebbe essere affidata a Paolo Scaroni. Da monitorare anche le decisioni relative all'amministratore delegato e al direttore sportivo. La giornata in diretta da Casa Milan.

Milan - Elliott “rimuove” Fassone per giusta causa : Scaroni presidente e ad : Il Milan entra ufficialmente nell’era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. A casa Milan è andata infatti in scena l’assemblea dei soci del club rossonero, che ha sancito definitivamente il passaggio nelle mani del fondo statunitense.--L’ordine del giorno dell’assemblea prevedeva, dopo la revoca del precedente CdA, principalmente la nomina dei nuovi consiglieri d’amministrazione, compreso il nuovo presidente del Milan.

Milan - Elliott rimuove Fassone dal CdA per giusta causa : Scaroni presidente : Il Milan entra ufficialmente nell'era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. L'articolo Milan, Elliott rimuove Fassone dal CdA per giusta causa: Scaroni presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Milan cambia : oggi Cda per rimuovere Li. Fassone e Mirabelli - futuro incerto : Alessandra Gozzini, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, delinea le prime mosse di Paul Singer per 'riportare in alto il club rossonero', come da nota pubblicata martedì sera dai ...

Il Comparto tecnologico a Milano si muove verso il basso - -2 - 11% - - flessione scomposta per It Way - -3 - 37% - : Teleborsa, - Andamento depresso per l'indice delle società High Tech italiane. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha ...

Milan - al via il raduno. Mirabelli e Gattuso : "Pensiamo positivo. I big non si muoveranno" : A Milanello oggi è iniziato il raduno rossonero e intanto Elliott, fallito l'ultimo tentativo di vendere fatto da Li Yonghong, sembra intenzionato ad avviare la procedura per impossessarsi della ...

Berardi rifiuta il Milan/ L'attaccante del Sassuolo si muove solo per la Roma : Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, avrebbe rifiutato il Milan. La Roma, in caso di affondo decisivo, troverebbe anche il gradimento del centravanti che vuole ritrovare Di Francesco(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:34:00 GMT)

Si muove in territorio negativo il comparto tecnologico a Milano - -0 - 92% - : Teleborsa, - Scambi negativi per l'indice delle società High Tech italiane, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha aperto a 68149,29, in ...

Il Comparto tecnologico a Milano si muove in territorio positivo - +2 - 30% - : Teleborsa, - Rally per l'indice delle società High Tech italiane, anticipato dall'ottima performance dell'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 69236,94 e sta trattando a ...

