Il microbioma nella riproduzione umana e nella fecondazione assistita

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il termineindica l’insieme del patrimonio genetico dei microrganismi che risiedono all’interno del corpo umano (microbiota) senza danneggiarlo, almeno in condizioni di normale funzionamento del sistema immunitario. Poiché l’analisi dell’espressione genica consente di identificare i diversi tipi di microorganismi presenti, la caratterizzazione delè importante per definire l’interazione del microbiota con l’organismo stesso sia in condizioni di salute sia in caso di patologie 1. La metagenomica è un approccio basato sull'utilizzo di tecniche genomiche moderne per lo studio di comunità microbiche immediatamente dopo il prelievo, evitando così il problema della loro coltivazione in laboratorio, ma purtroppo con la grande limitazione che essa permette la determinazione della sola presenza/assenza di materiale genetico microbico senza dare alcuna informazione circa ...