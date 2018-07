Il M5s ha già deciso | Dibba o non Dibba | il Tap si farà e pure la Tav

M5s - se Mura vuole veleggiare si dimetta : 22.20 "Se il deputato del M5S Andrea Mura ritiene di voler continuare a dedicarsi prevalentemente ad altre attività, trascurando il mandato che gli hanno assegnato i cittadini, presenti le dimissioni da parlamentare". Così in una nota i capigruppo M5S di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sul parlamentare recordman di assenze e velista, secondo il quale "l'attività politica non si svolge solo in Parlamento, ma anche su una ...

Davide Casaleggio : “Parlamento non servirà più : ecco perchè”/ Pd-Forza Italia : “M5s sono giacobini al potere” : Davide Casaleggio, "Parlamento non servirà più in futuro, ecco perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Laura Boldrini : “L’ondata di violenza contro di me è frutto di una strategia messa in atto da Lega e M5s” : In un'intervista concessa ad Agi, l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, parla del fenomeno dell'odio in rete: "Questa grande ondata di violenza che mi è stata scaricata addosso è stata frutto di una strategia politica, messa in atto sia da M5s sia dalla Lega. L'accordo tra M5s e Lega è nato sulla Rete prima che in Parlamento, nel momento in cui cominciarono a prendere di mira le stesse persone. Un'alleanza testata sui social, che nasce ...

Beppe Grillo fa 70 anni. Gli auguri di Di Maio : Sei il paziente zero dai cui tutti siamo stati contagiati. Ci hai fatto ammalare di M5s : "70 anni, Beppe! Hai fatto 70 anni, ma so che ti senti un ragazzino, hai sempre avuto delle energie straordinarie che nessuno sa spiegare da dove riesci a tirarle fuori". Con queste parole Luigi Di Maio, ministro del Lavoro fa gli auguri al leader del M5S per i sui 70 anni. In un lungo post Di Maio ricorda:--"Oggi siamo qui e se siamo qui è grazie a te, grazie alla tua energia contagiosa. Ci hai sempre detto che il Movimento 5 Stelle è un virus ...

Ilva - c’è l’interpellanza urgente a Di Maio ma l’Aula sembra già in ferie. Banchi vuoti tra M5s - Lega - Pd e FI : L’Aula della Camera sembra già in ferie per l’estate. Solo una decina di deputati hanno partecipato alle interpellanze urgenti, in calendario venerdì 20 luglio: tra queste, era prevista anche la risposta del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul dossier delicato dell’Ilva, dopo le criticità fatte emergere dall’Anac. In Aula, però, il deserto o quasi. Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha ...

"Atteggiamento da politico - non da tecnico". M5s chiede le dimissioni di Boeri da presidente dell'Inps : "Boeri è stato votato da qualcuno? Le parole usate ieri dal presidente dell'Inps in commissione lavoro sul Dl Dignità tradiscono un atteggiamento politico, non tecnico. Con toni fuori luogo. Un'entrata a gamba tesa che ha contribuito ad una escalation sinceramente inaccettabile, mentre il Parlamento si appresta a discutere un provvedimento atteso da tempo, e pensato per aiutare tutti coloro che hanno sofferto di più questi ...

"Ceneri tossiche sotto stadio 'Curi' e in altre aree?" - Liberati e Carbonari - M5s - interrogano - assessore Cecchini : "su Perugia siamo in ... : UMWEB, Nella sessione Question time della seduta odierna dell'Assemblea legislativa, i consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari , M5S, hanno chiesto all'assessore Fernanda Cecchini se "...

Giorgia Meloni - esplode la rabbia : 'Lega - M5s e Pd hanno votato insieme - siamo alla follia' : 'siamo alla follia'. È una Giorgia Meloni fuori di sé dalla rabbia quella che commenta il voto contrario in Commissione Antimafia a una mozione di Fratelli d'Italia . Oggi alla Camera Lega, M5S, Pd ...

M5s - Di Maio : “Caos rimborsi? Già avviate le cause per danno di immagine contro chi ha prodotto false rendicontazioni” : Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez in occasione dell’evento Liguria d’Autore a Montemarcello (La Spezia), è tornato su uno dei temi che ha maggiormente scaldato la campagna elettorale, il caos rimborsi, che ha tenuto sulle spine il Movimento 5 stelle per settimane: “Non mi sono dimenticato, anzi ho già dato mandato agli avvocati di far partire la causa per danno di immagine nei confronti di quelle persone che hanno ...

Gianni Cuperlo al Fatto : "Il Pd cambi tutto - tranne il nome - stagione Renzi è finita. Che errore lasciare M5s alla Lega" : C'è quello che il Pd deve fare, in primis "cambiare impianto, classe dirigente e concezione del potere". C'è quello che il Pd non deve fare, "non dobbiamo chiamarci in un altro modo, abbiamo passato 20 anni a sciogliere e rifondare partiti". C'è quello che il Pd ha Fatto male, "lasciare M5S alla Lega è stato un errore incomprensibile". Gianni Cuperlo, neo componente della segreteria di Maurizio Martina, rilascia una ...

M5s festeggia il taglio ai vitalizi - ma c'è incognita Senato e Consulta : Roma, 12 lug., askanews, - M5s festeggia il taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari alla Camera, davanti a palazzo Montecitorio Luigi Di Maio stappa champagne e libera palloncini colorati, nel suo ...

'Bye bye vitalizi' M5s festeggia con Di Maio in piazza : Via libera derll'ufficio di presidenza della Camera al taglio tante volte evocato e realizzato da Fico, dei vitalizi degli ex parlamentari. E' il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni' - ...

Vitalizi - spumante e palloncini gialli : la festa del M5s sotto Montecitorio. Di Maio : “Dedicato a vittime legge Fornero” : palloncini gialli, la scritta “Bye Bye Vitalizi” e magnum per brindare. Deputati e senatori 5stelle hanno festeggiato così, davanti a Montecitorio, l’approvazione della delibera di abolizione dei Vitalizi agli ex parlamentari. “Dedichiamo questa vittoria e tutti coloro che sono vittima della legge Fornero“, dice Luigi Di Maio. “Ci riprendiamo i privilegi per ridarli ai cittadini”. L'articolo Vitalizi, ...

La Camera approva il taglio dei vitalizi - M5s festeggia. Di Maio : “Ora tocca al Senato” : La Camera ha approvato l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. Di Maio: "Adesso il Senato prenda esempio". Il M5S esulta in piazza a Montecitorio con palloncini gialli e bottiglie di champagne.Continua a leggere