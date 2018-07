Il gioco da tavolo di Fallout diverte come i videogame

In arrivo il gioco da tavolo di Fallout - e noi lo abbiamo recensito in anteprima. : Quando ho letto dell'uscita di questo nuovissimo gioco da tavolo, edito in Italia da Asterion/Asmodee, ho sentito subito l'esigenza di metterci le mani sopra, essendo un grandissimo fan della saga videoludica. Il gioco da tavolo di Fallout, che ci catapulta in uno scenario post-apocalittico, che risulterà abbastanza familiare a chi ha giocato almeno una volta al popolare videogame. Sarà possibile giocarci in 1-4 giocatori e richiede circa ...

Giochi : Sistema gioco Italia - ecco nostre proposte - serve tavolo confronto : Roma, 10 lug. (Adnkronos/LabItalia) – Si è tenuta oggi pomeriggio, nella sede di Confindustria, a Roma, l’assemblea pubblica di Sistema Gioco Italia, la Federazione di filiera dell’industria del Gioco di Confindustria. Durante l’assemblea, Sistema Gioco Italia ha presentato 10 proposte per riformare l’intera filiera del Gioco legale, mettendo al centro la tutela del giocatore e proponendo un progresso sostenibile e ...

Dying Light 2 : Chris Avellone paragona lo sviluppo di un videogioco ad un gioco da tavolo : Senza dubbio i vecchi giochi di ruolo cartacei come Dungeons & Dragons hanno avuto un forte impatto sui videogiochi, il Game designer di Dying Light 2 Chris Avellone (Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II) ha infatti affermato durante un'intervista che lavorare su un videogioco è un pò come essere un Dungeon Master in un gioco da tavolo.Come riporta Gamasutra, Avellone racconta di come fare il Dungeon Master nelle ...

Lavoro : Logico - perplessi su divieto pubblicità gioco online - serve tavolo : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Logico, associazione che riunisce le principali aziende operanti nell’online gaming in Italia mediante concessione statale, esprime la propria “perplessità” in merito all’introduzione del divieto di ogni forma di pubblicità di giochi con vincite in denaro contenuta nel Decreto Dignità., ritenendo che “tale bando non possa produrre effetti positivi in termini di tutela del giocatore ...

