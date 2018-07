Il giallo del ragazzo ucciso | che fine ha fatto lo smartwatch?

«Beyoncé mi fai una pip...». giallo sul video della Pausini al concerto : Qualcuno le giudica parole offensive, altri ci scherzano sopra. C'è addirittura chi non ci crede: 'è un fake', dice. Fatto sta che il video della Pausini, vero o falso che sia, che canta 'Beyoncé mi ...

Un grande manifesto giallo in città : "Chi ha paura dell'arte contemporanea?" : Impossibile non vederlo, giallo-evidenziatore com'è, il grande manifesto appeso da stamani in via Assarotti, nel centro di Genova: "Chi ha paura dell'arte contemporanea?" chiede, ormai ritualmente, la ...

Caso Parma - risolto il “giallo” del ricorso dopo la sentenza : la società si appella alla Corte Federale : Parma alle prese con la sentenza comminata dal Tribunale Federale nazionale in vista della prossima stagione in Serie A Il Tribunale Federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, 2 ...

Caso Parma - risolto il “giallo” del ricorso dopo la sentenza : Parma alle prese con la sentenza comminata dal Tribunale federale nazionale in vista della prossima stagione in Serie A Il Tribunale federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, 2 ...

Olsen alla Roma / Ultime notizie : il portiere della Svezia sarà l'erede di Alisson in giallorosso : Olsen alla Roma, Ultime notizie: il portiere della Svezia sarà l'erede di Alisson Becker già ceduto per una cifra record al Liverpool. Ufficialità nelle prossime ore con accordo raggiunto.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 23:17:00 GMT)

Mosca - il giallo del supermissile : 'Progetti rubati dalle spie' : I SOSPETTI Che qualcosa non tornasse, i russi se ne erano accorti subito dopo il famoso discorso del Maneggio, il primo marzo scorso, quando il capo del Cremlino mostrò clamorosamente al mondo le ...

Tour de France : Fraile re della 14esima tappa - Thomas sempre in giallo : TORINO - Omar Fraile ha vinto la 14esima tappa del Tour de France , 188 km con partenza da Saint-Paul-Trois-Chateaux e arrivo a Mende . Lo spagnolo della Astana ha preceduto il Francese Julian ...

Trump-Putin - giallo sulle parole esatte del colloquio. Il presidente Usa : "Nessuna resa" : Non ha ancora digerito l'attacco dei media statunitensi dopo il faccia a faccia con Putin, a Helsinki, soprattutto perché l'hanno giudicato 'troppo arrendevole' con il leader russo. Donald Trump ...

Simonetta Cesaroni/ Il delitto di via Poma : 28 anni dopo il giallo continua (Sabato in giallo) : Sabato in giallo su Tv8 indaga sul delitto di via Poma, nome con cui si ricorda l'assassinio di Simonetta Cesaroni, avvenuto martedì 7 agosto 1990 in via Carlo Poma a Roma.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 08:32:00 GMT)

Il futuro di Alitalia - ecco il piano del governo giallo-verde : L'esecutivo punta a rilanciare la compagnia di bandiera attraverso un piano all'insegna dell'italianità del vettore. Ma stavolta niente 'capitani coraggiosi', piuttosto un ritorno al passato con un ...

Alessandra Amoroso - spunta il "giallo" del matrimonio : Altra estate, altra corsa. Anche quest'anno, esattamente come accadeva 12 mesi fa, i settimanali di cronaca rosa puntano tutto sui fiori d'arancio di Alessandra...

La Lega e il convegno su "l'erba della morte". La legalizzazione impossibile nell'Italia gialloverde : Nella torrida estate della pianura padana va in scena un incontro dal titolo emblematico: "L'erba della morte". Patrocinato dal Comune di centrodestra di Piacenza, con relatori a prevalenza leghisti, dal senatore Simone Pillon agli onorevoli Foti e Murelli, il convegno - secondo gli organizzatori - servirà a parlare degli aspetti "medici e legislativi" della cannabis: in termini di tempo è l'ultimo esempio dell'Italia giallo-verde ...

Mario Bozzoli/ il giallo irrisolto dell'imprenditore di Marcheno (Speciale Chi l'ha visto?) : Chi l'ha visto? torna a indagare sui fatti accaduti intorno alla figura di Mario Bozzoli, giovane imprenditore bresciano sparito dentro la sua azienda l'8 ottobre del 2015.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:16:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 luglio : giallo su 2 morti in mare. Ecco i 6 boss che lucrano sul traffico : Mediterraneo Due morti, accuse ai libici. Ma il Viminale li difende La Ong Open Arms salva una donna e attacca: “Li hanno lasciati in mare” di Antonio Massari Giuristi per caso di Marco Travaglio Da quando i processi sono diventati come le partite di calcio e 50 milioni di italiani si dividono, nel tempo libero, fra gli aspiranti ct della Nazionale e i giudici a latere, se ne sentono di tutti i colori. Ora fa discutere una sentenza della ...