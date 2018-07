Il gameplay di Red Dead Redemption 2 sarebbe stato mostrato a un evento privato per la

Red Faction Guerrilla Re-Marstered : Recensione - Trailer e gameplay : Sono trascorsi 9 anni da quando Red Faction Guerrilla fece il suo esordio su Xbox360 e PS3, quest’oggi siamo lieti di condividere con voi la nostra Recensione della Re-Marstered su gentile concessione THQ Nordic. Red Faction Guerrilla Re-Mars Recensione Ambientato 50 anni dopo il primo Red Faction, Guerrilla ci fa vestire i panni di un combattente ribelle del movimento Red Faction su Marte, chiamati a contrastare l’Earth ...

LEGO Gli Incredibili : Recensione - Trailer e gameplay : Dopo LEGO Marvel Super Heroes 2, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di LEGO Gli Incredibili, su gentile concessione Warner Bros, annunciato a grande sorpresa qualche mese fa, in occasione dell’imminente debutto nelle sale cinematografiche del sequel degli Increidibili. LEGO Gli Incredibili Recensione LEGO Gli Incredibili segue le vicende della super famiglia dopo gli eventi che l’hanno vista ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED difende la scelta del gameplay in prima persona : Cyberpunk 2077 sarà un action GDR con meccaniche da FPS, il gioco avrà dunque visuale in prima persona e come riporta Segmentnext moltissimi fan dello studio non hanno preso bene tale decisione. Facebook e Twitter sono infatti esplosi di commenti di diniego e critica verso tale scelta, sono in molto coloro i quli avrebbero preferito una visuale in terza persona per il gameplay di Cyberpunk 2077, e adesso lo studio polacco CD Projekt RED è ...

Dark Souls Remastered : Recensione - Trailer e gameplay : Dark Souls è tornato, più difficile, stressante ma meraviglioso che mai, ed oggi siamo lieti di condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione Bandai Namco. Dark Souls Remastered Recensione Correva l’anno 2011 quando From Software porto sul mercato videoludico una delle saghe più amate dai videogiocatori, realizzato dalla geniale mente di Hidetaka Miyazaki. Dopo il successo scaturito da Daemon ...

Remothered : Recensione - Trailer e gameplay : Quest’oggi vogliamo portarvi nel terrificante mondo di Remothered, condividendo con voi la nostra Recensione su gentile concessione dei suoi autori, anticipandovi che il titolo è disponibile su PC Steam, ma arriverà anche su PS4 e Xbox One nel corso dell’anno. Remothered Recensione Dalla geniale mente di Chris Darril nasce Remothered: Tormented Fathers, un horror che pone le sue radici in titoli come Silent ...

Il nuovo gameplay trailer di LEGO Gli Incredibili si focalizza sulle missioni Crimine a ondate : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha rilasciato il nuovo trailer di LEGO Gli Incredibili in cui sarà possibile vedere un'anteprima delle missioni Crimini a ondate tratte dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Gli Incredibili 2 targati Disney Pixar.Nel video, i fan scopriranno quanto è fondamentale il gioco di squadra per sconfiggere tutta una serie di pericolosi nemici che hanno invaso il mondo centrale e dinamico del ...