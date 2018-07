Il futuro di Anna Falchi | ' Mi metto dietro ai fornelli'

Anna Tatangelo in tv racconta in futuro mi vedo di nuovo mamma : Anna Tatangelo nel salotto di Federica Panicucci a Mattino 5 su Canale 5 ha raccontato: “Nel mio futuro mi vedo ancora mamma. Io faccio come Benjamin Button: sono nata vecchia per tornare giovane. Se Dio vorrà, farò altri figli. Penso sia una delle cose più belle della vita perché io sento che mio figlio mi riempie l’anima. E’ il mio primo pensiero appena mi sveglio e l’ultimo di quando vado a dormire”. “Nella mia vita non ho lasciato indietro ...