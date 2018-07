Il falso video di Laura Pausini in cui dice | «Beyoncé mi fai una pippa»

Tiziana suicida per video hot : rinviato a giudizio l'ex fidanzato per calunnia - accesso abusivo a dati informatici e falso : Il giudice dell'udienza preliminare Egle Pilla del Tribunale di Napoli ha rinviato a giudizio Sergio Di Palo, l'ex fidandato di Tiziana Cantone, la giovane di 31 anni che si è suicidata, il 13 ...

Video marinaio licenziato sull’Acquarius vero o falso? La squallida bufala : In queste ore su Facebook impazza il Video marinaio licenziato sull'Acquarius che denuncia le reali condizioni in cui si trovano i 629 migranti a bordo della nave per la quale i porti italiani sono stati chiusi per decisione del nostro Ministro degli Interni Matteo Salvini. La clip con protagonista un giovane ragazzo è vera o è l'ennesima bufala, questa volta ancora più squallida e di cattivo gusto? Il Video marinaio licenziato sull'Acquarius ...

Torino - Chiara Appendino verso il processo per falso in atto pubblico Video : Nuove accuse gravano sulla sindaca di Torino, Chiara Appendino: la procura del capoluogo piemontese ha chiuso l’indagine sul caso Ream, relativa alla cancellazione di un debito di 5 milioni di euro dal bilancio 2016 del Comune di Torino. La Procura ha ipotizzato il reato di falso in atto pubblico e di abuso d’ufficio per la sindaca Appendino, per l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e per Paolo Giordana, ex capo di Gabinetto della sindaca. Nei ...

Truffa dei due euro : attenzione al resto falso - ecco perché Video : La Truffa dei due euro non è per niente nuova, ma nell'ultimo periodo si sta diffondendo sempre di più per cui è molto importante che tutti i cittadini vengano messi al corrente dei rischi che corrono. In poche parole, alcuni furbetti, al momento di dare il resto in monete ai propri clienti, al posto dei normali due euro danno invece delle monete straniere molto simili esteticamente ai due euro italiani, ma di valore economico molto più basso. ...