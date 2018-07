Il Dangerous Woman Tour di Ariana Grande | segnato dalla strage di Manchester | diventa una

optimaitalia

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ildiè stato certamente il più importante della sua carriera: oltre ad aver rappresentato la sua produzione più imponente finora, è stato lo show che è entrato tristemente nella storia per l'attentato di, in cui il 22 maggio 2017 22 persone sono morte per l'esplosione di una bomba a chiodi all'uscita del palazzetto che ospitava lo show, rendendo il nome dellanoto perfino a chi tra ilpubblico, per età o interessi distanti, non ne aveva mai sentito parlare prima.Quel, da cui nacque anche l'evento benefico One Loveora una docu-serie, un progetto ancora in erba che però è stato confermatopopstar:ne ha parlato rispondendo alle domande dei fan sul suo account Twitter, pur senza svelare troppi dettagli.Quando le è stato chiesto quando sarebbe uscito il film del...