Il Barça vuole Willian | il Chelsea frena

I 450 migranti che il governo non vuole sono sbarcati a Pozzallo : Dopo giorni di attesa, sono sbarcati nelle prime ore di stamattina: decine di loro saranno trasferiti subito in altri paesi europei The post I 450 migranti che il governo non vuole sono sbarcati a Pozzallo appeared first on Il Post.

Dopo le ONG - Salvini vuole bloccare anche le navi militari : “Basta sbarcare migranti in Italia” : Il ministro dell'Interno lancia la sua nuova crociata, stavolta contro le navi delle missioni militari europee (cui ovviamente partecipa anche l'Italia) che pattugliano il Mediterraneo: "Purtroppo i governi italiani degli ultimi 5 anni avevano firmato accordi perché tutte queste navi scaricassero gli immigrati in Italia".Continua a leggere

Mercato il Napoli sogna Cavani - il Barca vuole Willian. E Bonucci è tentato da un avventura all estero : Juventus o Napoli sono le destinazioni possibili in Italia', ha dichiarato a RMC Sport il procuratore. Il Mercato della Roma è iniziato bene, ma adesso alla partenza di Nainggolan potrebbe ...

Parigi vuole far sbarcare la Lifeline a Malta ma La Valletta prende tempo : Non si è ancora concluso il limbo dei 230 migranti della ong Lifeline, che da giorni incrocia nelle acque del Mediterraneo centrale in attesa che un Paese europeo si decida ad aprire i porti.Dopo la chiusura di quelli italiani già ribadita da settimane dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche gli altri Stati mediterranei della Ue non sembrano voler mettere a disposizione i propri. La richiesta del Viminale di aprire il porto francese di ...