Il 27 luglio 2018 l' eclissi di Luna più lunga del secolo

Ouija - L'origine del male/ Su Italia 1 il film di Mike Flanagan (oggi - 23 luglio 2018) : Ouija - L'origine del male, il film in onda su Italia 1 oggi, 23 luglio 2018. Nel cast: Elizabeth Reaser e Annalise Basso, alla regia Mike Flanagan. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni 24 luglio 2018 : Fernando - fuori di sè dalla rabbia - violenta Teresa : Mentre Elvira scopre alcune verità sul passato di sua madre, Teresa torna a casa dall'ospedale ma ad attenderla c'è un violento e iracondo Fernando.

Il Segreto Anticipazioni 24 luglio 2018 : Julieta accetta di sposare Prudencio : Mentre a casa Santacruz torna la pace dopo la fuga di Venancia, Julieta accetta la proposta di matrimonio di Prudencio, pur di salvare Saul.

Beautiful Anticipazioni 24 luglio 2018 : Sheila dice a Eric che Quinn lo sta tradendo : Mateo continua la sua opera di seduzione ma viene scoperto d Quinn. Sheila incontra Eric e gli dice che la moglie è una traditrice

Viaggio in Inghilterra/ Su La7 il film su C. S. Lewis (oggi - 23 luglio 2018) : Viaggio in Inghilterra, il film in onda su La7 oggi in seconda serata. Nel cast figurano Anthony Hopkins e Debra Winger, alla regia Richard Attenborough. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:51:00 GMT)

La resa dei conti/ Su Rai Movie il film di Sergio Sollima (oggi - 23 luglio 2018) : La resa dei conti va in onda su Rai Movie oggi, in prima serata. Nel cast ci sono Lee Van Cleef e Tomás Milián, alla regia Sergio Sollima. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Il castello/ Su Rete 4 il film con James Gandolfini (oggi - 23 luglio 2018) : Il castello, il film drammatico in onda su Rete 4 oggi, lunedì 23 luglio 2018. Nel cast: Robert Redford e James Gandolfini, alla regia Rod Lurie. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:41:00 GMT)

Pacific Rim/ Su Italia 1 il film di Guillermo del Toro (oggi - 23 luglio 2018) : Pacific Rim, il film di fantascienza in onda su Italia 1 oggi, lunedì 23 luglio 2018. Nel cast: Charlie Hunnam, Idris Elba, Charlie Day, alla regia Guillermo del Toro. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Annunciati gli ospiti di Battiti Live 2018 a Bari il 29 luglio - da Irama e The Kolors a Francesca Michielin : Gli ospiti di Battiti Live 2018 a Bari sono stati resi ufficiali. Il festival di Radionorba è alle battute finali con l'ultima tappa nel capoluogo pugliese. Tra le novità vi è sicuramente la location, con il palco che sarà allestito sul molo San Nicola. A condurre la manifestazione saranno ancora Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che saliranno sul palco per guidare i protagonisti della scena musicale per l'ultima tappa della kermesse ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Ferrari a -5% - Exor a -3 - 3% (23 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari è ancora sotto i 22.000 punti. L'inizio della settimana è con pochi dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:12:00 GMT)

