Ikea contro la violenza domestica | Quante volte al giorno ti dice ' stai zitta

(Di lunedì 23 luglio 2018) Dopo la campagna #PerUnaGiustaCasa lanciata lo scorso inverno con slogan esplicativi come "La casa non è fatta per difendersi",torna a sensibilizzare l'opinione pubblica sul temasulle donne. Lo testimoniano alcune foto che, nelle ultime ore, stanno circolando sui social network.Questa volta il colosso svedese dell'arredamento ha deciso di posizionare cartelli con frasi emblematiche nell'unico posto in cui le donne, anche durante un'uscita famigliare di shopping, riescono a ritrovarsi da sole: il bagno. Le scritte recitano: "alticretina?'", oppure "Ho sbattuto il naso sulla porta". Si tratta di chiari riferimenti al dramma vissuto da moltissime: basti pensare che una donna su tre in Italia subisce.Il video lancio dell'iniziativa risalente allo scorso inverno aveva raccontato la casa vista dalla prospettiva ...