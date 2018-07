“I miei sintomi” Così | la vip italiana della tv ha scoperto di avere un tumore

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 luglio 2018) “Continuavo a sentirmi spossata, in più erano sopraggiunti altri sintomi. Una febbricciola serale di poche linee, delle curiose sudorazioni notturne etosse persistente”, la viptelevisioneracconta il calvario dele fa venire i brividi a tutti. Lei è Carlotta Lo Greco, ex attrice di Centovetrine e moglie di Luca Capuano che, dopo l’intervista a Verissimo, ha deciso di raccontare ancora una volta delche l’ha colpita qualche tempo fa. Lo ha fatto sulle pagine di Più sani più belli. All’attrice è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin, cioè una malattia che colpisce le cellule del sistema immunitario. Ma come hadi essere malata? Cosa l’ha spinta ad approfondire e a fare gli esami che l’hanno portata alla diagnosi? Carlotta si sentiva sempre stanca, la sera aveva sempre un aumentotemperatura e di notte sudava molto. Inoltre ...