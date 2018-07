I guardaroba più glamorous della storia del cinema

vanityfair

: Parola d'ordine: femminilità! I trend più ricercati della stagione sono tutti in saldo fino al 50%: è il momento di… - FashionImperial : Parola d'ordine: femminilità! I trend più ricercati della stagione sono tutti in saldo fino al 50%: è il momento di… - ylenianestico : conosco più il guardaroba del Meta che quello che c'è nel mio armadio - markojovancic1 : Sono andato a fare un po’ di shopping coi saldi ??... risultato ho comprato solo 3 camicie ??!! Non mi riconosco più,… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Quante volte, sospirando nel buiosala, di fronte all’incantevole magnificenza del grande schermo, avete sospirato (piano, per non disturbare i vicini di visione): «Ah, potessi averlo io quel…»? Sarà sicuramente successo al cospetto delle griffatissime mise di Andrea Sachs in Il diavolo veste Prada (quella post trasformazione, per intenderci quella che ha riposto in soffitta il maglioncino ceruleo), o ammirando i look studiatissimi di Carrie & Co. per il primo episodiotografico di Sex and The City. O, ancora, scoprendo per la prima volta lo stile unico, eccentrico e ormai iconico, di Margot Tenenbaum, a base di abiti Lacoste, pellicce di visone Fendi e preziose borse Hermès. LEGGI ANCHEAl mare, chic come le star. Quando l'ispirazione è vintage Indissolubilmente legate al fascino dei loro outfit, capaci di raccontare così tanto anche ...