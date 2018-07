I film DC | ecco i cinecomics più attesi | fino al 2020

Festival del Cinema di Venezia - ecco le date e i film d'apertura : La Mostra si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Aprirà il film "First Man" di Damien Chazelle, il regista di Whiplash e La La Land.

Giffoni film Festival 2018 su Canale 5 - Italia 1 e TgCom. Ecco quando - tutte le date : Da venerdì 20 luglio, sulle Reti Mediaset torna, per dieci giorni consecutivi, il “Giffoni Film Festival” con rubriche, approfondimenti e interviste esclusive. Giffoni Film Festival 2018, la 48° edizione “Giffoni Film Festival”, giunto alla sua 48esima edizione, è la kermesse cinematografica più apprezzata al mondo dedicata a bambini e ragazzi. 100 le opere in gara, 13 anteprime assolute, 6 appuntamenti speciali e quasi un centinaio di ospiti ...

Bohemian Rhapsody - ecco il trailer del film sui Queen : “Questa è la vita vera o solo una fantasia?“: inizia così il nuovo trailer dedicato a Bohemian Rhapsody, il film che ripercorre appunto la vera storia di Freddie Mercury e degli altri suoi compagni in quella che è stata una delle band più popolari e influenti degli scorsi decenni, i Queen. Attraverso le loro canzoni più significative, da We Will Rock You a We Are the Champion, si ricostruisce la storia del gruppo, dal momento in cui ...

Lecce - la borseggiatrice è insospettabile : mette a segno il colpo ma viene filmata da un passante. Ecco cosa è successo : Al mercato di Nardò, in provincia di Lecce, un passante nota una donna che si aggira con fare sospetto tra le bancarelle. La donna facendo finta di osservare la merce esposta si accosta a una signora e con mano leggera sfila il portafoglio dalla borsetta e si allontana indisturbata con il bottino. L’utente che ha postato il video sul suo profilo Facebook si augura che attraverso le immagini si possa assicurare alla giustizia l’autrice del ...

Ecco il genere di film che vorremmo vedere ai festival : Mentre qui si sbadiglia, e per qualcosa di guardabile bisogna cercare tra i film che qualche anima santa ripropone in sala, sull’aggregatore di recensioni “Rottentomatoes” spuntano due titoli con il massimo punteggio. Il 96 per cento dei critici censiti raccomanda “Sorry to Bother You” diretto da Bo

After film - Daniel Sharman : “Hardin? Ecco perché non sono stato scelto” : perché Daniel Sharman non è più Hardin nel film di After Daniel Sharman è tornato a parlare del film di After, tratto dall’omonimo romanzo di successo di Anna Todd. I lettori sognavano di avere l’attore inglese nei panni del protagonista, quelli di Hardin Scott, ma alla fine la parte è andata a Hero Fiennes-Tiffin. Come […] L'articolo After film, Daniel Sharman: “Hardin? Ecco perché non sono stato scelto” proviene ...

Ecco 'Soldado' - il nuovo film di Sollima con Benicio del Toro : Stefano Sollima vola negli States firmando il suo primo e attesissimo lavoro oltre Oceano: 'Soldado', dal 18 ottobre nei cinema italiani.

Checco Zalone - il mistero sul suo nuovo film : nel listino di Medusa film... : 'Aspettando Zalone, la prossima stagione cinematografica di Medusa films sarà ' made in Italy al cento per cento e nel listino la fa da padrone la commedia'. Su tutto domina l'attesa del prossimo film ...

Roma - Raggi pubblica filmato dello “scroccone sul bus” : “Ecco cosa accade quando i cittadini onesti lo scoprono” : “Stiamo sperimentando i tornelli sugli autobus della città. Guardate cosa accade quando i cittadini onesti scoprono gli ‘scrocconi'”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook postando il video che immortala le reazioni, a bordo di un autobus della capitale, di fronte ad un passeggero senza biglietto alle prese con il controllore e con un altro cittadino che lo ‘rimprovera‘: “O fai il biglietto o ...

Adidas vs Puma - il film arriva su Rai 3 : ecco quando : arriva su Rai 3 il film Adidas vs Puma dedicato alla rivalità tra i fratelli creatori dei due brand alla moda: ecco quando andrà in onda Il film Adidas vs Puma diretto da Oliver Dommenget arriva in prima serata su Rai3. ecco la data di messa in onda, il cast e la tram del film che racconta la rivalità tra i due fratelli ideatori delle due case di moda e scarpe tra i più famosi al mondo. Adidas vs Puma film: quando va in onda Giovedì 12 luglio ...

Netflix choc - il nuovo film scatena le accuse di pedopornografia : ecco cos'è successo : Una scena decisamente controversa, quella con cui inizia un film distribuito da Netflix e prodotto in Argentina , dal titolo originale Desearás al hombre de tu hermana e tradotto, genericamente, in ...

Netflix - ecco i film che spariranno a luglio : A luglio Netflix vedrà l’arrivo della sesta stagione di Orange is the new black, la seconda stagione del documentario dedicato alla Juventus e di altri contenuti, ma ovviamente altri film e serie tv usciranno dalla piattaforma. Tra le uscite dal catalogo abbiamo invece thriller, come Codice fantasma o La percentuale, storie familiari come Un segreto tra di noi e, a sorpresa, anche un’intera serie tv: The Bridge, un racconto ...

Madre Mia - Al Bano Carrisi/ Docufilm - seconda parte : ecco cosa facevo da giovane (17 Giugno 2018) : Madre Mia, le anticipazioni della seconda e ultima parte in onda stasera su Rete4, la docu-fiction di Al Bano dedicata alla donna più importante della sua vita: mamma Jolanda.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:52:00 GMT)

Dumbo torna al cinema - ecco il trailer del film live action diretto da Tim Burton : L’elefantino Dumbo, classico della Disney uscito per la prima volta al cinema nel 1941, tornerà sugli schermi in un live action diretto da Tim Burton. L’uscita è prevista per marzo 2019, ma intanto la Entertainment Weekly ha diffuso il trailer, nel quale si possono vedere le prime immagini della rivisitazione curata dal visionario regista statunitense. Tra gli attori voluto da Burton c’è Colin Farrell, che interpreta l’ex ...