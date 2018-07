Huawei P Smart+ | selfie di qualità e AI per tutti

vanityfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ufficializzato anche in Italia, ecco il Pdi, modello appunto plus di un già ottimo smartphone venduto a inizio 2018. Questa versione è maggiorata per una serie di motivi. Prima di tutto lo schermo, che passa da poco oltre i 5 pollici a 6,3 pollici, in pratica un mini tablet. Dunque è scomodo? No, per nulla, perché grazie al rapporto di forme in 19,5:9, l’aspetto si allunga ma non si allarga, permettendo ancora di gestire molte operazioni basilari con una sola mano. Ma, si sa, il mercato guarda al bello e grosso e non è una novità che pure gli altri top di gamma abbiamo oramai sorpassato il limite, una volta psicologico, dei 5,5 pollici. Forse 6,3 sono davvero tanti ma sarà come avere tra le mani una Ferrari in miniatura ad un prezzo ancora ragionevole. Partiamo proprio da qui: per portarsi a casa il Pdi, già in pre-ordine nella variante Black (più in ...