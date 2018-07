Huawei-Honor | oggi è l’ultimo giorno per sbloccare il bootloader con il benestare della

Huawei punta a superare Apple - anche senza notche con l’aiuto di Honor : Huawei punta dichiaratamente al secondo posto nella classifica dei produttori di smartphone, senza ricorrere al notch e con l'aiuto di Honor. L'articolo Huawei punta a superare Apple, anche senza notche con l’aiuto di Honor proviene da TuttoAndroid.

Rilancio EMUI 8.0 dal 9 luglio per nuovi Huawei e Honor in Cina : chiarimenti sui P9 : Sembrano esserci tutti i presupposti per una sorta di telenovela attorno ad alcuni smartphone Huawei e Honor. Mi riferisco a quelli posti "al limite" per quanto concerne la possibilità di ricevere l'aggiornamento ad EMUI 8.0, o comunque su parte delle funzioni relative all'interfaccia più fresca, se pensiamo al fatto che buona parte di questi device ormai sono stati tagliati fuori dal discorso inerente Android Oreo. Vedere per credere il caso ...

Nuova ondata di aggiornamenti per 7 smartphone Huawei e Honor in Cina : EMUI 8.0 con Oreo per tutti : Ci riferiamo in particolare a Huawei P9 e P9 Plus , i modelli di punta del produttore cinese per il 2016, recentemente saliti agli onori della cronaca a causa dell'annuncio circa la definitiva ...

Aggiornamento EMUI 8.0 su alcuni Huawei da domani in Cina : P9 e Honor 8 coinvolti : Buone notizie per alcuni dispositivi Huawei di stampo cinese, che a partire da domani, come riporta Gizchina, riceveranno l'Aggiornamento all'interfaccia EMUI 8.0 (cosa ben diversa dall'omologazione ad Android 8.0 Oreo, ci teniamo a precisarlo per non dare adito a spiacevoli equivoci). Tra questi terminali figurano, per la gioia dei rispettivi possessori, anche Huawei P9, P9 Plus (manca il P9 Lite, di cui al momento non si hanno notizie certe), ...

Smartphone Android in offerta 28 giugno : LG G6 a 279 euro - ma sconti anche su Honor 10 - Huawei P20 Pro e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G6, Honor 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi 5 Plus e Samsung Galaxy A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli?

Solo via OTA gli aggiornamenti per Huawei e Honor? Segnali di addio per Firmware Finder : Arrivano alcune segnalazioni molto importanti per quanto riguarda il futuro dal punto di vista software per gli smartphone Huawei e Honor, in riferimento ad uno strumento sempre più utilizzato come Firmware Finder. Si tratta di una strada parecchio apprezzata anche dal pubblico italiano, almeno quello più esperto, tramite la quale è stato possibile in questi mesi provare spesso e volentieri gli aggiornamenti per determinati device in anteprima ...

Interessantissima sfida tra Honor 10 e Huawei P20 : prezzo medio a giugno e consigli : In questo periodo c'è una sfida interna al mondo dei top di gamma Android molto interessante, considerando il fatto che in tanti nelle varie community sui social si chiedono se sia più conveniente l'acquisto di un Honor 10 o di un Huawei P20. Entrambi commercializzati in questo 2018, possono vantare una buonissima scheda tecnica e tutto sommato prezzi accessibili per chi non vuole svenarsi, senza però rinunciare ad un comparto hardware di un ...

Senza EMUI i device Huawei e Honor : elenco smartphone compatibili con OpenKirin : Nuova linfa vitale per i dispositivi a marchio Huawei e Honor, e per tutti quegli utilizzatori stanchi dell' EMUI. Nulla di personale contro il lavoro proprietario, che, al contrario, sembra funzionare decisamente bene: c'è però qualcuno che apprezzerebbe vestire il proprio smartphone di un'interfaccia diversa. Avranno pensato altrettanto gli sviluppatori OpenKirin, che hanno messo a punto ben tre custom ROM diverse, basate su build AOSP di ...

Il team OpenKirin "libera" molti Huawei/Honor dalla EMUI : tre ROM AOSP per diciassette smartphone : Avete comprato uno smartphone Huawei o Honor attratti dalle specifiche, dal design o dal rapporto qualità prezzo ma la EMUI non vi ha mai convinti?

Svolta EMUI 8.1 per Huawei Mate 10 Pro - novità anche per altri device Honor e Huawei? : Giunge proprio in queste ore la notizia di un programma chiamato Closed Beta per Huawei Mate 10 Pro e Mate 10 (pur non essendo in commercio quest'ultima versione qui in Europa) per provare l'aggiornamento EMUI 8.1. Si tratta di una potenziale Svolta, che fa il paio con quanto vi ho riportato di recente a proposito dei vari P20, con cui abbiamo in qualche modo assistito ad un'apertura tutto sommato inaspettata da parte del produttore asiatico ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 10 - Moto X4 - ZenFone 5 - ZenFone 5Z - Huawei P10 - Huawei P10 Plus - Samsung Galaxy S9 - S9+ - A6 - A5 (2016) - Note 8 e J7 Pro : Oggi pioggia di Aggiornamenti perHonor 10, Moto X4, ZenFone 5, ZenFone 5Z, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Samsung Galaxy S9, S9+, A6, A5 (2016), Note 8 e J7 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Prestazioni GPU Turbo su tanti Huawei e Honor : quali e quando l'aggiornamento per migliore efficienza : Torniamo a parlare di GPU Turbo su smartphone Huawei e Honor, ossia della tecnologia in grado di migliorare l'efficienza grafica dei device ma allo stesso tempo riducendone il consumo energetico. Qualche giorno fa, abbiamo raccontato come la gradità novità per gamers ma anche e soltanto per fruitori di contenuti video fosse già in beta suHuawei Matee 10 e Mate 10 Pro. La buona notizia odierna è che il numero di dispositivi che saranno toccati ...

Provare in anteprima Android Messaggi 3.3 su Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : Una delle applicazioni più popolari tra gli utenti Android, in particolare chi dispone di uno smartphone Samsung, Huawei, ASUS ed Honor, è indubbiamente Android Messaggi. In questi giorni stiamo avendo le prime tracce dell'aggiornamento 3.3, con cui possiamo toccare con mano tantissime novità dal punto di vista grafico, e si spera anche sotto altri punti di vista. Mi riferisco alla questione software, se si pensa a quanti problemi siano stati ...