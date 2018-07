Hoeness critica Ozil | “contento sia finita | gioca male da anni”

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il presidente del Bayern Monaco Ulihato duramente il centrocampista Mesut Özil, tedesco di origine turca, per la sua decisione di ritirarsi dalla nazionale tedesca accusando la Federcalcio tedesca (DFB) di razzismo. “Sono contento che l’incubo sia finito, stando malissimo da anni, l’ultimo duello che ha vinto è stato prima dei Mondiali del 2014. E ora sta facendo scudo a sé stesso e al suo pessimo gioco dietro questa foto”, ha aggiuntoai giornalisti poco prima che il Bayern partisse per gli Stati Uniti. Özil ha annunciato la sua decisione di lasciare la “Mannschaft” in seguito al tumulto causato dalla pubblicazione di una sua foto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a maggio e che ha portato a una serie di critiche in Germania. “I suoi 35 milioni di follower, che nel mondo reale non ...