Hamsik spiega la scelta di restare al Napoli | “la Cina mi avrebbe cambiato la vita ma…”

(Di lunedì 23 luglio 2018) Marekha detto no ad una proposta altisonante pervenuta dallaperad inseguire il sogno scudetto "Ancelotti mi ha chiamato tante volte mentre ero in Slovacchia e mi ha detto che mi voleva in squadra. Sono contento di questo e anche di essere rimasto. Stiamo lavorando benissimo, sereni, e ieri abbiamo fatto una bella partita. Andare inmila, non mi nascondo e ho detto che mi sarebbe piaciuto andare, ma sono felice di continuare a vestire questa maglia". Il capitano delMarektorna con queste parole sulla possibilità, poi sfumata, di andare a giocare in. "Ancelotti mi ricorda, per la gestione personale, mister Reja -prosegue il 31enne slovacco ai microfoni di Sky Sport-. E' una persona eccezionale e ci aiuterà a esprimere le nostre migliori qualità, non vediamo l'ora di giocare