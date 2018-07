Gruppo FCA - Alfredo Altavilla ha rassegnato le dimissioni

Fca : si dimette Altavilla - capo delle attività europee. I titolo del Gruppo di nuovo in rosso : Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, è arrivata da una nota di Fca la conferma ufficiale che alla fine di agosto il responsabile dell’area Emea «Alfredo Altavilla lascerà il gruppo per perseguire altri interessi professionali». Nella nota «l’azienda, nel ringraziarlo per il contributo prestato, gli formula i migliori auguri per il prosegui...

Borse - titoli del Gruppo FCA in calo dopo l'uscita di Marchionne : C'era molta attesa per la reazione dei mercati dopo l'improvvisa uscita di scena di Sergio Marchionne dalla guida di Fca. L'apertura è in rosso per l'intera galassia Fca: nelle prime fasi delle contrattazioni Fca perde il 3,41%, Cnh Industrial il 3,65%, Exor -3,60% e Ferrari -4,51%. Mentre il nuovo ad, Mike Manley, è impegnato con il Gec (Group executive council del gruppo), Fca recupera terreno: perde il 2,13% a 16,066 euro, Ferrari cede il ...

Marchionne lascia Fca. Alla guida del Gruppo il capo di Jeep Manley : Fiat Chrysler Automobiles «comunica con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria del dottor Marchionne, aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore. Per questi motivi il dottor Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Il comunicato del gruppo arriva nel ...

Un addio improvviso e traumatico. Sergio Marchionne malato - costretto a lasciare il Gruppo Fca : L'ha presa Fiat e la lascia Fca. L'ha presa sull'orlo del baratro e la lascia senza debiti. Non ha raggiunto tutti i target industriali che si era prefissato, ha però compiuto una marcia costante su quelli finanziari. In questo, ma non solo, c'è il senso dell'era di Sergio Marchionne, 14 anni alla guida della casa torinese, oggi azienda italo-statunitense di diritto olandese, settimo gruppo automobilistico mondiale. Anni di scelte ...

Gruppo FCA - Mike Manley : curriculum e segreti dell’uomo forte che prenderà il posto di Sergio Marchionne : Scopriamo insieme la vita professionale di questo manager capace di scalare velocemente il settore automotive internazionale Una riunione del Cda del Gruppo FCA (Fiat Chrysler )convocata d’urgenza dal Presidente John Elkann ha nominato il nuovo amministratore del Gruppo che sostituirà Sergio Marchionne, ancora in convalescenza a causa di un’operazione avuta nei primi di luglio. Il nuovo uomo alla guida di FCA è Mike Manley, fino ad oggi ...

Borsa - il Gruppo FCA verso il tonfo Che cosa accade dopo Marchionne : E’ il 14 Luglio del 1935 quando Edoardo Agnelli, con il Savoia Marchetti S80 pilotato dall’asso dell’aviazione Arturo Ferrarin, decolla dalla pista d’acqua di Forte dei Marmi in direzione Genova. Sembra uno dei tanti viaggi di routine, ma all’ammarraggio ecco Segui su affaritaliani.it

Fca - a Torino convocati cda straordinari del Gruppo per la successione a Marchionne : In corso a Torino i cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial. Ordine del giorno: esaminare il nodo della successione all’amministratore delegato, Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per l’intervento chirurgico di fine giugno. I nomi in ballo e il futuro di Ferrari...