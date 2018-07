Grande varietà di ambientazioni in Assassin’s Creed Odyssey | cosa ha detto il game

optimaitalia

: RT @valteroma: Una volta la #Rai faceva vedere teatro, documentari, musica classica, programmi di varietà, sceneggiati con veri attori.. Og… - PicchioRocca : RT @valteroma: Una volta la #Rai faceva vedere teatro, documentari, musica classica, programmi di varietà, sceneggiati con veri attori.. Og… - OptiMagazine : Grande varietà di ambientazioni in #AssassinsCreedOdyssey, cosa ha detto il game director - Pzzglc67d03 : RT @valteroma: Una volta la #Rai faceva vedere teatro, documentari, musica classica, programmi di varietà, sceneggiati con veri attori.. Og… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ultimamente è emerso che in Assassin'sla decisione di ambientare il gioco nell'Antica Grecia ha consentito di realizzare diverse location molto varie tra loro. A parlarne è stato ildirector, Scott Philips, che ha svelato i primi dettagli su questo. In pratica Assassin'sporterà la serie più indietro nel tempo anche rispetto ad Origins.infatti è ambientata nell'Antica Grecia e dalle prime immagini trapelate sembra essere molto interessante grazie ai suoi colori vivaci.Di recente ildirector Scott Phillips è stato intervistato da Gamingbolt e ha spiegato che tutti gli splendidi colori notati nel trailer derivano dall'ambientazione del gioco nella Grecia antica. Al riguardo infatti lo stesso Scott Phillips ha dichiarato “È una posizione super varia e bellissima. Abbiamo otto diversi biomi, dai vulcani con la lava, passando per le cime ...