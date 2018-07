Grande Stevens svela la malattia di Marchionne | Ecco cosa lo sta uccidendo

Condizioni Sergio Marchionne - la rivelazione di Grande Stevens : Condizioni Sergio Marchionne – Ferrari e tutto il mondo dei motori sotto shock per Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Condizioni definite irreversibili. Ecco le dichiarazioni di Franzo Grande Stevens, in una lettera inviata al Corriere della Sera: “Quando dalla tv di Londra appresi il giovedì sera che egli era stato ricoverato a Zurigo, pensai purtroppo che fosse in pericolo di vita. Perché conoscevo la sua incapacità ...

La lettera di Grande Stevens : «Un fratello per me - è stato tradito dalle sigarette» : Il legale di Gianni Agnelli aveva un ottimo rapporto con Sergio Marchionne, grazie all’interesse comune per il gruppo, ma anche per la condivisa passione per la filosofia

Sergio Marchionne - Franzo Grande Stevens : "Il mio migliore amico di una vita". Montezemolo : "Uno dei più grandi manager" : "È molto difficile per me parlare di Sergio Marchionne che con Gianluigi Gabetti è stato il mio migliore amico di una vita". Inizia così la lettera di Franzo Grande Stevens, legale di Gianni Agnelli al Corriere della Sera in cui parla del rapporto con Sergio Marchionne, ormai ex amministratore delegato di Fca."Sergio - continua Grande Stevens - è un uomo che sarebbe piaciuto a Giovanni Agnelli, che da sabaudo ...

Grande Stevens su Marchionne : "I suoi polmoni sono stati aggrediti. Incapace di sottrarsi alle sigarette" : "È molto difficile per me parlare di Sergio Marchionne che con Gianluigi Gabetti è stato il mio migliore amico di una vita, la sua scelta di amministratore delegato della Fiat (oggi Fca) è dovuta a Umberto Agnelli, che prima di morire raccomandò a Gabetti e a me di chiamarlo in azienda", inizia così la commovente lettera di Grande Stevens.Proprio quando le condizioni di salute di Marchionne si sono fatte "irreversibili", le persone che più gli ...

