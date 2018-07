Grande Stevens | «Marchionne | il mio migliore amico tradito dal fumo»

Grande Stevens su Marchionne : "I suoi polmoni sono stati aggrediti. Incapace di sottrarsi alle sigarette" : "È molto difficile per me parlare di Sergio Marchionne che con Gianluigi Gabetti è stato il mio migliore amico di una vita, la sua scelta di amministratore delegato della Fiat (oggi Fca) è dovuta a Umberto Agnelli, che prima di morire raccomandò a Gabetti e a me di chiamarlo in azienda", inizia così la commovente lettera di Grande Stevens.Proprio quando le condizioni di salute di Marchionne si sono fatte "irreversibili", le persone che più gli ...

Marchionne - la lettera dell'amico Grande Stevens svela la verità sulla sua malattia : In una lunga e commovente lettera pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, Franzo Grande Stevens , presidente onorario della Juventus e da sempre definito 'l'avvocato dell'avvocato' Gianni Agnelli, ...

Marchionne - la lettera dell'amico Grande Stevens svela la verità sulla sua malattia : In una lunga e commovente lettera pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, Franzo Grande Stevens , presidente onorario della Juventus e da sempre definito 'l'avvocato dell'avvocato' Gianni Agnelli, ...

Marchionne - Grande Stevens : era come un figlio - è diventato un fratello : "Per me era come un figlio, è diventato un fratello". Franzo Grande Stevens ricorda così Sergio Marchionne, ricoverato in ospadale in condizioni definite irreversibili. "Gabetti ed io - spiega - avremmo potuto considerarlo per la nostra età un figlio (il mio primo ha solo quattro anni meno di lui) e invece divenne un nostro fratello che ci consultava ed insegnava che cosa vuol dire occupaersi del successo in una Grande azienda". "Il dolore per ...