Grande Fratello Vip | Francesco Monte entra nella casa Con Ridge non ci sarà Brooke

Grande Fratello Vip - con Ridge non ci sarà Brooke. Francesco Monte nella casa : Mancano ancora due mesi alla partenza del Grande Fratello Vip , ma la febbre da totonomi non accena a diminuire. Dopo le prime indiscrezioni sull'arrivo di Elisabetta Gregoraci , Ron Moss , storico ...

La lettera di Grande Stevens : «Un fratello per me - è stato tradito dalle sigarette» : Il legale di Gianni Agnelli aveva un ottimo rapporto con Sergio Marchionne, grazie all’interesse comune per il gruppo, ma anche per la condivisa passione per la filosofia

Grande Fratello - Angelo Sanzio : "Alberto Mezzetti si è montato come la panna" : Angelo Sanzio torna a polemizzare a distanza con Alberto Mezzetti. 'Intervistato' sulle Instagram Stories grazie allo strumento 'Fammi una domanda', l'ex concorrente del Grande Fratello ha attaccato il vincitore del reality di Canale 5 accusandolo di essersi montato la testa. Infatti, alla domanda di un fan che vorrebbe incontrare Tarzan, Angelo ha risposto:Guarda, gli scrivo ma neppure mi risponde. Figurati, Alberto Mezzetti si è montato ...

Marchionne - Grande Stevens : era come un figlio - è diventato un fratello : "Per me era come un figlio, è diventato un fratello". Franzo Grande Stevens ricorda così Sergio Marchionne, ricoverato in ospadale in condizioni definite irreversibili. "Gabetti ed io - spiega - avremmo potuto considerarlo per la nostra età un figlio (il mio primo ha solo quattro anni meno di lui) e invece divenne un nostro fratello che ci consultava ed insegnava che cosa vuol dire occupaersi del successo in una Grande azienda". "Il dolore per ...

Grande Fratello - Lucia Bramieri - foto con un uomo di 23 anni più giovane di lei : Nuovo fiamma per Lucia Bramieri? Così pare, almeno a giudicare dalle fotografie pubblicate dal settimanale Spy e dalle dichiarazioni rilasciate dalla diretta interessata. L'ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello infatti, conosciuta ai più per aver sposato nel 1994 Cesare, il figlio del noto comico Gino Bramieri, è stata beccata in compagnia di un uomo di 23 anni più giovane di lei. La 57enne milanese che gestisce una ...

Grande Fratello : Lucia Bramieri trova l’amore (FOTO) : Lucia Bramieri si è fidanzata dopo il Grande Fratello 15 L’estate ha portato a Lucia Bramieri un nuovo amore: l’ex concorrente del Grande Fratello è stata infatti paparazzata dai fotografi di Spy in compagnia del suo nuovo ragazzo, di ben 23 anni più giovane. Il suo nome è Emanuele e già l’intesa tra i due sembrerebbe essere alle stelle: come mostrano le foto pubblicate sulla rivista scandalistica infatti Lucia sembrerebbe ...

Grande Fratello Vip - arriva Ridge di Beautiful : anche Ronn Moss nel cast : cast Grande Fratello Vip: c’è anche Ronn Moss, Ridge di Beautiful Continua il toto-nomi circa i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo il settimanale Vero nella Casa di Cinecittà potrebbe entrare anche Ronn Moss, il famoso Ridge di Beautiful. L’attore, che ha lasciato la soap nel 2013, è spesso in Italia per […] L'articolo Grande Fratello Vip, arriva Ridge di Beautiful: anche Ronn Moss nel cast ...

