Gran finale a Mondovì per i mercu ' n piasa con Andrea Biagioni & The

Taormina Film Fest 2018 : Gran finale con premi e prestigiose stelle del cinema : Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice del Teatro antico la 64esima edizione delTaormina Film Fest, siglata Videobank, società siciliana guidata dal General Menager Lino Chiechio e dall’amministratore unico Maria Guardia Pappalardo. Sul palco a scandire i tempi di una magico evento, con cui si è chiuso il Taormina Film Fest 2018, per la direzione artistica ...

Europeo Under 19 : Grande Italia - è in semifinale : Bastava un punto all’Italia Under 19 per raggiungere la semifinale dell’Europeo di categoria e qualificarsi per il prossimo Mondiale Under 20 dell’anno prossimo in Polonia. A Seinajoki, in Svezia, gli azzurrini hanno pareggiato 1-1 con la Norvegia e oggi conosceranno il nome dell’avversaria della sfida di giovedì a Vaasa: una fra Inghilterra, Ucraina e Francia contenderanno la finale. Il pari odierno è stato meno ...

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : verso il Gran finale! (15^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv della 15^ tappa della grande Boucle, da Millau fino a Carcassone, dove la corsa domani riposerà.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Sergio Marchionne - Luigi Bisignani svela luci e ombre : 'La beffa finale e i 2 Grandi rimpianti della sua vita' : 'Lascia il mondo del lavoro - conclude Bisignani - con due grandi rimpianti: non aver vinto il mondiale con la Ferrari e e non essere riuscito a chiudere l'accordo con General Motors '.

Diretta / Torino Pro Patria (risultato finale 4-0) streaming video e tv : Granata a valanga! : Diretta Torino Pro Patria, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole. I granata sono impegnati contro i tigrotti, tornati in Serie C(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:36:00 GMT)

Grande Fognini : è in finale a Bastad. Più tardi ci prova Cecchinato a Umago : Il siciliano si è aggiudicato entrambi i precedenti: l'ultimo proprio al secondo turno del Roland Garros qualche settimana fa, quando l'avversario balzò agli onori della cronaca per il viaggio ...

Coppa Italia - sorteggiato il tabellone : Grande derby in semifinale? : E’ stato sorteggiato il tabellone valido per la Coppa Italia 2018/2019, si parte il 29 luglio ma nessuna squadra di Serie A in campo: da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall’altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta, sono questi gli incroci ed in semifinale può andare in scena in derby tra Inter e Milan. A fine luglio in campo squadre di C e D, il 5 agosto le 22 di B, dal 12 agosto i primi 12 club di ...

Gran finale sabato ad Alghero per la rassegna JazzAlguer : Una vastissima produzione discografica, concerti sui palchi più prestigiosi in tutto il mondo, la lunga collaborazione con Keith Jarrett o il suo lavoro senza precedenti con l'Hilliard Ensemble hanno ...

Kilowatt - domani il Gran finale. La chiusura in piazza Torre di Berta con il circo e il concerto de La Notte : ... energetico passo a due ambientato negli spazi di Sansepolcro, spettacolo vincitore di Danza Urbana XL 2018, progetto del network Anticorpi XL che ogni anno seleziona una rosa di spettacoli di danza ...

Calcio - Europei Under19 2018 : Italia-Portogallo 3-2 : Grande vittoria degli azzurrini - semifinale ad un passo : L’Italia batte 3-2 il Portogallo e balza al comando del Gruppo A degli Europei Under19 di Calcio. grande prova degli azzurrini che sfruttano la superiorità numerica e impongono il proprio gioco conquistando tre punti fondamentali. La squadra di Paolo Nicolato guida ora la classifica con sei punti e vede vicinissima la semifinale, basterà infatti un pareggio con la Norvegia per continuare a sognare. Inizia in discesa il match per l’Italia, che al ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia doma anche la Gran Bretagna! Stasera inizia la fase finale : Tre su tre per l’Italia nella seconda fase degli Europei U19 di Softball. Stavolta le azzurre hanno dovuto faticare parecchio per sbarazzarsi di una Gran Bretagna combattiva, alla fine domata 7-4 all’ottavo inning. Percorso netto, dunque, nella seconda fase per le ragazze di Enrico Obletter, che Stasera sfideranno l’Irlanda, rivelazione del torneo ed unica formazione ancora imbattuta dopo il sorprendente successo ...

Rassegna dei burattini : Gran finale con Pinocchio e Il mago di Oz : Ricordiamo che tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 21.00 e in caso di maltempo si terranno presso il Teatro SOMS. Stasera, giovedì 19 luglio, a partire dalle ore 21.00,...

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : verso il Gran finale! (10^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018 streaming video e tv 10^ tappa Annecy-Le grand Bornand, 158,5 km: vincitore, percorso e orario della prima frazione di montagna (oggi martedì 17 luglio)(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:16:00 GMT)