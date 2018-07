Governo | Salvini | pronti a superare vincoli Ue | manovra sia coraggiosa

Il messaggio di Tria a Di Maio-Salvini : 'Applicare programma di Governo entro i limiti di bilancio' : "Il G20 è stata un'occasione per spiegare le intenzioni del governo italiano, e l'accoglienza è stata sempre molto positiva". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolineando che c'è la "volontà di applicare il programma del governo mantenendosi ovviamente quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed ...

ONG OPEN ARMS : “NO DENUNCIA AL Governo ITALIANO”/ Migranti - Salvini : “il business schifoso deve finire” : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Governo : Librandi (Pd) - Salvini e Di Maio spieghino perchè proteggono Savona : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – ‘I due grandi statisti Salvini e Di Maio dovrebbero spiegare agli italiani qual è il plusvalore del ministro Savona, che ha già minacciato il nostro Paese con piani B e cigni neri, e che ieri abbiamo scoperto essere indagato, andando contro tutto ciò che Lega e 5Stelle hanno detto in questi anni. Perché lo proteggono? Cosa c’è dietro questo muro su Savona?”. Lo afferma Gianfranco ...

Il contratto di Governo verrà rispettato : lo assicura il vice premier Matteo Salvini : Come sempre senza giri di parole e temporeggiamenti, Matteo Salvini intervistato dalla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, ha confermato l’apparato di riforma previdenziale del governo nato dall'intesa Lega - M5s. Pur senza scendere nei dettagli delle varie misure, le parole di Salvini sono tranquillizzanti per quanti sono in attesa della riforma che per qualcuno il presidente dell'Inps Tito Boeri in primis non si può fare. L’impegno del ...

Matteo Salvini - la data sull'autonomia di Veneto - Lombardia ed Emilia-Romagna : la decisione del Governo : ...- ha aggiunto il leader leghista - è dare seguito al voto di quasi sei milioni di cittadini italiani che in Veneto e Lombardia per ora e mi auguro domani in altre città italiane chiedono una politica ...

Cdp - Salvini : Palermo mi piace come ad - no litigi nel Governo : Milano, 20 lug., askanews, - Fabrizio Palermo al vertice di Cassa Depositi e prestiti piace a Matteo Salvini: "Palermo mi piace molto come città e anche come ad", ha detto il vice premier e ministro ...

Matteo Salvini 'spiazzato' - il retroscena sul Governo : la mossa disperata per non far saltare tutto : Di Maio vuole avere il potere di imporre al ministro dell'Economia il nome da scegliere, Tria che si arrocca e conta sull'appoggio di Conte. E Salvini che, di solito arrembante, mette da parte la ...

Pensioni - Salvini : ‘Smonteremo legge Fornero come previsto dal contratto di Governo’ : Non entra nei dettagli ma sulla riforma Pensioni il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini conferma l’impegno del governo per il superamento della legge Fornero [VIDEO], assicurando il rispetto del contratto sottoscritto con il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio che prevede, in materia previdenziale, la proroga del regime sperimentale di Opzione Donna per la pensione anticipata delle lavoratrici, l’attivazione della quota 100 ...

BOERI CONTRO DI MAIO E SALVINI/ Dl Dignità - Governo irritato : "Toni inaccettabili e fuori luogo" : BOERI CONTRO Di MAIO e SALVINI: sCONTRO totale tra il presidente dell'Inps e il Governo, filtra irritazione da Palazzo Chigi per "toni inaccettabili e fuori luogo"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:03:00 GMT)

Nomine - salta vertice Governo : Salvini - “Non sapevo nulla”/ CdP - tensione M5s-Lega : soluzione il 24 luglio? : Conte annulla vertice su Nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:54:00 GMT)

