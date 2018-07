Gossip | Laura Chiatti furiosa con Sandro Mayer e ‘Di Più’ | ‘Ecco come ti rispondo’

newsinforma

(Di lunedì 23 luglio 2018) La famosa attriceè sbottata contro il direttore della rivista ‘Di Più’,. Il motivo? Il noto magazine ha pubblicato un servizio sulla moglie di Marco Bocci in occasione di un set per uno spot pubblicitario: sotto l’abito lungo dell’attrice, sembra sporgere un ‘pancino’ sospetto. La risposta dinon ha tardato ad arrivare: un post su Instagram mette subito in chiaro le cose. Su Instagram,contro: ”Perché montare una foto simile’ “Ma il direttore di di più cos’ha contro di me??????? Perché montare una foto simile? Ogni volta che pubblica cose su di me, sono cattive, e questo sti ca**i, ma addirittura montare una pancia finta simile. Stavo girando uno spot , non credo l’avrei potuto girare con quella pancia, non ho parole…. si dia pace signor pinco pallo, e la ...