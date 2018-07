Golf | Molinari nella leggenda | il primo major vale 1 | 6 milioni di euro

Golf - British Open : Molinari diventa "The italian machine" : In questo momento, Molinari è il miglior giocatore al mondo''. Una macchina da Golf: the italian machine. Valentina Buzzi

Golf - Francesco Molinari vince l’Open Championship : l’Inter lo celebra sui social : La società nerazzurra ha omaggiato sui social Francesco Molinari, tifoso nerazzurro capace di vincere l’Open Championship di Golf “Sei uno di noi e da adesso semplicemente leggenda. Complimenti Francesco“. Questo il messaggio via twitter con cui l’Inter ha celebrato l’impresa di Francesco Molinari, tifoso nerazzurro, all’Open Championship di Golf, terzo major stagionale. (ADNKRONOS)L'articolo Golf, ...

Golf : Inter celebra vittoria Molinari : ANSA, - ROMA, 23 LUG - "Sei uno di noi e da adesso semplicemente leggenda. Complimenti Francesco". Così l'Inter su Twitter ha celebrato l'impresa di "Chicco" Molinari all'Open Championship di Golf, ...

FRANCESCO MOLINARI HA VINTO I BRITISH OPEN 2018 DI Golf/ Video - Del Piero : 'Fantastico - indimenticabile' : FRANCESCO MOLINARI ha VINTO i BRITISH OPEN 2018 di GOLF, Video: è il primo italiano nella storia a conquistare un titolo major.

Golf - Francesco Molinari : da Wentworth a Carnoustie - da campione a leggenda. Ma il futuro è ancora da scrivere : Da Wentworh a Carnoustie. Dal BMW PGA Championship all’Open Championship, il Major più prestigioso. Sono stati due mesi straordinari per Francesco Molinari, una scalata verso l’apice del Golf mondiale. Chicco è diventato il primo Golfista italiano a trionfare in un torneo dello Slam, guadagnandosi di diritto un posto nella leggenda dello sport italiano, perché mai nessuno prima di lui c’era riuscito, nemmeno il grande ...

Il Golfista Francesco Molinari ha vinto l’Open Championship : Cioè il più prestigioso torneo di golf del mondo, uno dei quattro Major, che nessun italiano aveva mai vinto prima d'ora The post Il golfista Francesco Molinari ha vinto l’Open Championship appeared first on Il Post.

Francesco Molinari nella storia del Golf : ha vinto l'Open Championship : Roma, 23 lug., askanews, - 'Vedere il mio nome sulla Claret Jug con i migliori golfisti al mondo è un'emozione incredibile. Sono orgoglioso per quanto ho fatto oggi e in tutta la settimana'. L'...

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari è l'uomo dei miracoli. Un giro da favola per coronare un sogno - il Golf italiano si stringe ... : E in quel putt alla 18 c'è l'essenza stessa dello sport italiano , la voglia di non mollare mai, la smania di vincere e di dimostrare al mondo di essere i più forti, anche quando i pronostici dicono ...

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari è l’uomo dei miracoli. Un giro da favola per coronare un sogno - il Golf italiano si stringe intorno al suo diamante : La storia del golf italiano è riscritta. Francesco Molinari è ufficialmente una leggenda dello sport in Italia. E’ lui il primo azzurro di sempre a vincere un torneo dello Slam. Il 22 luglio 2018 è una data già incastonata tra le pietre miliari dell’epopea sportiva dello stivale, il giorno in cui Chicco Molinari ha trionfato nel British Open, terzo Major stagionale che ha avuto luogo sul mitico Carnoustie. Una prestazione sublime, in ...

Golf - British Open 2018 : quante posizioni guadagna Francesco Molinari nel ranking mondiale? Storico approdo nella top 10! : Francesco Molinari ha appena ottenuto la più grande vittoria della sua vita da professionista del Golf, superando tutti nell’Open Championship a Carnoustie. Oltre alle emozioni, ai titoli, alla stima dei colleghi, questo successo ha anche una grandissima valenza in relazione alle varie classifiche mondiali dei circuiti in cui si divide il Golf professionistico. Vale la pena precisare, per coloro che meno conoscono questo sport, che il Golf ...

Molinari nella storia del Golf italiano : il racconto del successo nel 147 ° Open Championship : Francesco Molinari ha vinto l’Open Championship con 276 colpi, superando fenomeni del calibro di Rory McIlroy Francesco Molinari ha vinto il 147 ° Open Championship disputato a Carnoustie, in Scozia. Si tratta di un’impresa storica: è infatti il primo italiano a vincere un major di golf. Al terzo successo stagionale, Molinari ha chiuso il torneo in 276 colpi. Molinari è entrato nella storia del golf vincendo con 276 (70 72 65 ...

Golf - Molinari al settimo cielo dopo la vittoria all’Open Championship : “lo sognavo da tempo” : Francesco Molinari ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam all’Open Championship, un successo storico per il Golf italiano Francesco Molinari ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam all’Open Championship. Una giornata storica per il Golf italiano: “Sono davvero incredulo e dedico questo successo alla mia famiglia e al mio staff. Ce l’ho fatta – l’urlo liberatorio di ‘Chicco’ ...

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : ... domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo intero . Una freddezza glaciale nei ...

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari spezza un tabù storico. Finalmente l’Italia ha il suo Slam : 23 luglio 1995. Costantino Rocca, alla buca numero 18 dell’ultimo giro a St. Andrews, infilava in buca un putt quasi impossibile, buttandosi a terra per la gioia e facendo praticamente urlare il compianto Mario Camicia dal microfono di Tele+. Quel putt, uno dei colpi ormai storici del Golf non solo italiano, ma mondiale, gli valse il playoff per la vittoria dell’Open Championship, poi perso contro John Daly. Ma quel risultato è ...