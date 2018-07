Golf | il ranking mondiale aggiornato 23 luglio Francesco Molinari nella storia | è

oasport

(Di lunedì 23 luglio 2018)è sempre di piùdel nostro. Chicco è diventato il primo italiano a vincere un Major, trionfando nell’Open Championship disputato a Carnoustie. Un successo strepitoso, frutto di quattro giorni vissuti in grande conduzione. Il giocatore torinese ha accelerato nel terzo giro e nell’ultima giornata ha controllato il suo gioco e piazzato la zampata nel momento giusto. La vittoria della Claret Jug ha consentito adi balzare dalla 15esima fino alla sesta posizione, suo best. In testa c’è sempre l’americano Dustin Johnson, davanti all’inglese Justin Rose, che ha scavalcato in seconda piazza lo statunitense Justin Thomas. Quarto è Brooks Koepka, campione dello US Open, poi lo spagnolo Jon Rahm e sesto, come detto,, davanti a fenomeni del calibro di Rory McIlroy e Jordan Spieth. La vittoria di ...