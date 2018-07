Golf | Del Piero celebra Molinari

Tennis - Golf - scherma e salto in alto : la rinascita dello sport italiano : La scuola azzurra è forse la migliore del mondo, dunque la notizia della medaglia d'oro nella spada individuale di Mara Navarria ai Mondiali in corso in Cina non dovrebbe sorprendere più di tanto. E ...

Molinari nella storia del Golf italiano : il racconto del successo nel 147 ° Open Championship : Francesco Molinari ha vinto l’Open Championship con 276 colpi, superando fenomeni del calibro di Rory McIlroy Francesco Molinari ha vinto il 147 ° Open Championship disputato a Carnoustie, in Scozia. Si tratta di un’impresa storica: è infatti il primo italiano a vincere un major di golf. Al terzo successo stagionale, Molinari ha chiuso il torneo in 276 colpi. Molinari è entrato nella storia del golf vincendo con 276 (70 72 65 ...

Francesco Molinari - dalla Ryder all'Open Championship : la storia di un fenomeno del Golf : Nel frattempo, consegue una laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino, si sposa e diventa papà del piccolo Tommaso. fenomeno, dentro e fuori dal green. Molinari IN ...

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : Penna stilografica e calamaio. O forse basta una mazza da Golf. scrivere la storia non è da tutti. Ma Francesco Molinari non è come gli altri e l’impresa compiuta oggi lo proietta di diritto tra i più grandi dello sport italiano. Molinari ha vinto il British Open 2018, domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo ...

Golf - British Open 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Terzo Major dell’anno. L’Open Championship quest’anno va in scena sul mitico percorso di Carnoustie, che ha ospitato il torneo per l’ultima volta nel 2007. La caccia è a Jordan Spieth, che lo scorso ha aggiunto alla sua bacheca il terzo Major della sua carriera. Ma il lotto dei favoriti sarà come sempre grandissimo e tra questi c’è di diritto anche il nostro Francesco Molinari, protagonista assoluto delle ultime ...

Golf - European Tour 2018 : Jens Dantorp si porta al comando dello Scottish Open. Classifica corta : Moving day che si è confermato tale allo Scottish Open, prova delle Rolex Series che precede di una settimana l’Open Championship, terzo Major dell’anno per il quale sono a disposizione tre posti per i primi tre giocatori non ancora qualificati. Il favorito per uno di questi pass è al momento lo svedese Jens Dantorp, che con un giro in 68, due sotto il par, si è portato al comando della Classifica con -13. Decisivi, nel suo round, ...

Golf - Europeo nel segno dell’Italia : le Girls azzurre sono d’oro - battuta la Spagna 6-1 : È il secondo titolo conquistato in tre anni per le Girls azzurre con una serie di cinque finali consecutive. Compattezza di squadra, ottimi mezzi tecnici e prima di cominciare ogni gara l’inno per caricarsi Autentico trionfo per le Girls azzurre che hanno conquistato la medaglia d’oro nell’European Girls Amateur Team Championship, ossia il Campionato Europeo, travolgendo in finale la Spagna con un secco 6-1 sul percorso del Forsgården Golf ...