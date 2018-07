Gli Usa all’Italia | “Portate avanti il progetto del gasdotto Tap” 

Özil addio alla Germania/ La foto con Erdogan Gli costa la nazionale : Usato il mio passato per idee politiche : Özil addio alla Germania, la foto con Erdogan gli costa la nazionale. Il calciatore si sfoga e sottolinea come secondo lui sia stato Usato il suo passato per idee politiche.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 00:04:00 GMT)

Marchionne - il post polemico di Rossi : «Chieda scusa alla famiGlia» : «Speculatore, chieda scusa alla famiglia, faziosità macabra e cinica»: viene sommerso dalle critiche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi , Leu, che, mentre il manager della Fca Sergio ...

Karate - Mondiali Universitari 2018 : Francesco D’Onofrio oro - Terryana D’Onofrio argento. Le medaGlie azzurre sono una questione di famiGlia! Bronzo per Busato ed El Sharaby : Trionfo di famiglia per l’Italia nei Mondiali Universitari 2018 di Karate a Kobe, in Giappone. Francesco D’Onofrio ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -67 kg, battendo 5-4 il nipponico Nakano, beniamino di casa, al termine di un incontro sensazionale, nel corso del quale ha mantenuto il sangue freddo portando a casa una strepitosa vittoria al cospetto di un eccellente avversario. D’Onofrio, in precedenza, era ...

Roma neGli Usa con Totti. Attesa Malcom - Di Francesco si gode Schick : Francesco Totti, 41 anni. LaPresse Destinazione San Diego. La Roma è partita questa mattina per gli Stati Uniti dove giocherà tre partite della International Champions Cup e proseguirà la preparazione ...

La Roma partita per neGli Usa : disputerà varie partite : Tanti selfie e richieste di autografi. E’ stata salutata così la Roma da passeggeri e operatori aeroportuali di chiara fede giallorossa, alla partenza questa mattina con un volo charter dall’aeroporto di Fiumicino per la tournée negli Stati Uniti. Giunti nello scalo Romano intorno alle 11, i giocatori, non appena scesi dal pullman, davanti al terminal 3, sono stati accolti e salutati da passeggeri e tifosi che non hanno perso ...

Rouhani minaccia Trump : “pagherete vostre provocazioni”/ Ayatollah Khamenei - “trattative Iran-Usa sbaGliate” : Hassan Rouhani minaccia Trump: "la guerra Iran-Usa è la madre di tutte le guerre, non giochi con la coda del leone". Ultime notizie; la campagna Usa contro Teheran (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:53:00 GMT)

Americani e americanate : 10 cose che - forse - non sai suGli Usa : L'economia della nazione rappresenta circa il 25% del PIL nominale mondiale, nel 68, era addirittura il 37% del Pil mondiale!,. Questo risultato è attribuito dagli economisti al fatto che il paese ...

Ibrahimovic : 'Fossi arrivato dieci anni fa ora sarei presidente deGli Usa' : LOS ANGELES - Zlatan Ibrahimovic non delude mai. In campo, dove ha trascinato i Los Angeles Galaxy alla vittoria a Philadelphia , ma anche davanti ai microfoni. Alla domanda se abbia dovuto cambiare ...

Juventus - i convocati per la tournée neGli Usa : Sturaro e Spinazzola restano a Torino : Leonardo Spinazzola nel giorno della presentazione. Getty Images Non c'è Cristiano Ronaldo, come da programma, perché concluderà le vacanze il 30 luglio per riprendere a lavorare alla Continassa con ...

MLS - l'ultima perla di Zlatan Ibrahimovic : 'Fossi qui da dieci anni sarei già presidente deGli USA' : Zlatan being Zlatan. Esordisce così il profilo dei Los Angeles Galaxy nel lanciare il video che sta facendo il giro del mondo , qui sotto, Ibrahimovic è da sempre un uomo in grado di calamitare l'attenzione del pubblico con le proprie doti comunicative. Nel post partita della vittoria contro i Philadelphia Union, però, ...

Notte di guerriGlia No Tav in Val di Susa. Forza Italia protesta : "Dal Governo scena muta" : In Val di Susa si riaccende la protesta No Tav con lanci di petardi e razzi contro le forze dell'ordine schierate a difesa del cantiere della Tav Torino Lione. Gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.La questura di Torino comunica di aver individuato i presunti responsabili dei disordini al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa. La Digos rende noto di aver riconosciuto militanti del centro sociale Askatasuna e attivisti ...

'Once Upon a Time in Hollywood' di Tarantino uscirà neGli Usa il 26 luglio 2019 : La Sony ha dichiarato che l’ultimo film di Quentin Tarantino dal titolo ‘Once Upon A Time in Hollywood’ uscira' negli Stati Uniti il 26 luglio del 2019 e non più il 9 agosto. La modifica della data è stata fatta in quanto, proprio 50 anni fa, il 9 agosto, avvenne la strage di Bel Air: la moglie di Roman Polanski, Sharon Tate, un amico del guardiano e 3 ospiti furono uccisi dalla famiglia di Charles Manson. Tutto questo poiché uno dei personaggi ...

Il maltempo cancella la festa dei MedaGli - ma non il Palio di Susa : Nella serata di sabato si sono tenuti gli spettacoli in arena , con partenza da piazza della Repubblica alle 21,30, degli sbandieratori della Città di Adelaide e dei loro ospiti: quest'anno si tratta ...

Roma - neGli Usa tra le big : ... mentre se Gonalons trovasse una sistemazione Monchi potrebbe dare l'assalto a N'Zonzi, il centrocampista del Siviglia appena diventato campione del mondo. Roma, Schick non basta: 1-1 con l'Avellino ...