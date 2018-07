Gli ospiti di Festival Show a Caorle e Jesolo | da Thomas a Emis Killa | Sonohra ed Emma

Annunciati Gli ospiti di Battiti Live 2018 a Bari il 29 luglio - da Irama e The Kolors a Francesca Michielin : Gli ospiti di Battiti Live 2018 a Bari sono stati resi ufficiali. Il festival di Radionorba è alle battute finali con l'ultima tappa nel capoluogo pugliese. Tra le novità vi è sicuramente la location, con il palco che sarà allestito sul molo San Nicola. A condurre la manifestazione saranno ancora Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che saliranno sul palco per guidare i protagonisti della scena musicale per l'ultima tappa della kermesse ...

Giffoni Film Festival 2018 23 luGlio : programma - incontri - ospiti : Giffoni Film Festival 2018 23 luglio. Oggi lunedì 23 luglio 2018 è la quinta giornata alla celebre kermesse che si tiene ogni anno a Giffoni. Ecco di seguito programma, incontri, ospiti di oggi tra cui Annalisa, Sam, Paolo Liguori . TUTTO SU #GFF2018 Giffoni Film Festival 2018 23 luglio Sala Truffaut: programma, incontri, ospiti 17:00 La Giuria Incontra – Marco Ponti e Matilda De Angelis (Blue Carpet) 18:00 ...

Gli ospiti de Il tempo delle donne 2018 da Lo Stato Sociale a De Gregori e Gabbani : Torna a Milano Il tempo delle donne. La nuova edizione è in programma per tre giorni a settembre, 7, 8, 9 settembre 2018. Il tema di questa edizione sarà La felicità adesso e, come ogni anno, tantissimi sono gli ospiti attesi agli eventi, più di 100, alcuni appartenenti al mondo della musica. Tra questi, segnaliamo la presenza di Dolcenera, Francesco De Gregori, Francesco Gabbani, Lo Stato Sociale e Motta, attesi nei tre giorni di Festival a ...

Giffoni Film Festival 2018 22 luGlio : programma - incontri - ospiti : Giffoni Film Festival 2018 22 luglio. Oggi domenica 22 luglio 2018 è la quarta giornata alla celebre kermesse che si tiene ogni anno a Giffoni. Ecco di seguito programma, incontri, ospiti di oggi tra cui Frank Matano, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi, Luca Barbarossa. TUTTO SU #GFF2018 Giffoni Film Festival 2018 22 luglio Sala Truffaut: programma, incontri, ospiti 10:00 Generator +16 – Night Comes On by Jordana Spiro ...

Programma completo dell’Home Festival di Treviso - al via il 29 agosto : anche Ermal Meta tra Gli ospiti : Il Programma completo dell'Home Festival di Treviso è finalmente ufficiale. Sono messi ordinatamente in lista tutti i presenti alla prossima edizione della kermesse che prenderà avvio dal 29 agosto, con conclusione prevista per il 5 settembre. L'evento si conferma quindi come uno dei più attesi del Nord Italia, ospitato ancora una volta dall'ex Area Dogana di Treviso con durata di 5 giorni riservati alla grande musica con oltre 150 concerti ...

Torna “Cortesie per Gli Ospiti” su Real Time : Una nuova edizione di “Cortesie per gli ospiti”, il Reality show di successo di Real Time. Le anticipazioni A sei anni di distanza dall’ultima edizione, Torna su Real Time “Cortesie per gli ospiti“. Il Reality show di genere lifestyle viene ripescato dal canale televisivo italiano privato di proprietà di Discovery Italia, ma rivoluzionato con alcune piccole e grandi novità. Ecco di cosa si tratta. Cortesie per gli ...

Ospiti in scaletta al Wind Summer Festival il 19 luGlio da Benji e Fede a Lorenzo Fragola e Ghali : Il Wind Summer Festival il 19 luglio giunge alla terza serata. La penultima delle quattro serate in prima TV su Canale 5 dalle ore 21.25 vede sul palco di Piazza del Popolo a Roma una serie di Ospiti italiani ed internazionali intenti a presentare i rispettivi singoli in rotazione radiofonica. Alla conduzione ci sarà anche oggi Ilary Blasi con Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Sul palco i migliori artisti italiani del momento, purché in radio ...

#WindSummerFestival – Terza serata del 19 luglio 2018 – Con Ilary Blasi. Gli ospiti e la scaletta della serata. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...

LAURA PAUSINI - CONCERTO AL CIRCO MASSIMO DI ROMA/ Gli ospiti di entrambe le date e le emozioni della cantante : LAURA PAUSINI, in CONCERTO al CIRCO MASSIMO di ROMA il 21 e 22 luglio del 2018: ecco tutti gli ospiti di entrambe le date che calcheranno il palcosceno, le informazioni del tour.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Laura Pausini - concerto al Circo Massimo di Roma/ Ecco Gli ospiti di entrambe le date : tutte le info del tour : Laura Pausini, in concerto al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio del 2018: Ecco tutti gli ospiti di entrambe le date che calcheranno il palcosceno, le informazioni del tour.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Wind Summer Festival - Gli ospiti della terza puntata : Domani, giovedì 19 luglio, va in onda in prima serata su Canale 5 - e in contemporanea su Radio 105 - la terza puntata del ' Wind Summer Festival ', l'imperdibile appuntamento con la musica dell'...

BOOM! Cortesie per Gli ospiti : ecco i nuovi giudici : Roberto Valbuzzi I risultati altalenanti delle ultime produzioni e il contesto competitivo hanno messo la marcia indietro a Real Time. Il canale 31 guarda al passato e ripesca a sei anni dall’ultima stagione Cortesie per gli Ospiti, format cult nato nel 2005 proprio come Real Time. Il game a base di lifestyle andrà in onda nella prossima stagione, probabilmente prima della fine dell’anno, e si prospetta rivoluzionato in alcuni suoi ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Melfi da Bernabei e Briga a Benji e Fede ed Einar : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Melfi che si terrà domenica 22 luglio 2018. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci presentano le tape della nuova edizione di Radionorba Battiti Live, la tournée itinerante estiva di Radionorba, la radio del sud Italia. Sul palco, di serata in serata, alcuni degli artisti italiani più seguiti del momento. La prossima serata attesa al sud Italia è quella in programma a Melfi per il ...

Radio Bruno Estate a Carpi con Benji e Fede - Lorenzo Fragola - Irama e Ghali : tutti Gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Carpi (Modena) in programma per il prossimo 19 luglio in Piazza Martiri. Tra gli artisti attesi sul palco ci sono Benji e Fede, il duo di Modena che presenterà il nuovo singolo in Radio per l'Estate, Moscow Mule. A Radio Bruno Estate a Carpi Lorenzo Fragola canterà il brano Super Martina e il duo inedito composto da Elodie e Michele Bravi presenterà la canzone estiva Nero Bali. A ...