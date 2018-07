Gli abitanti dell’Alto Adige avranno la cittadinanza austriaca

Palermo - sequestrato il campo nomadi della Favorita. “Gravi rischi per la salute e l’incolumità deGli abitanti” : Fili elettrici scoperti, discariche a cielo aperto e cataste di rifiuti non raccolti: per questo motivo il campo nomadi di Palermo è stato posto sotto sequestro dal Tribunale del capoluogo siciliano che giudica “grave” la situazione di pericolo per le venti famiglie che ci abitano, con rischi di inquinamento sia dell’aria che del terreno. Il sequestro è stato notificato al capo dei vigili urbani, in quanto custode del campo, e al ...

Sestri Ponente - box in fiamme. Rientrano Gli abitanti allontanati | : Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Nessun intossicato. Il rogo è stato spento ma proseguono gli accertamenti sull’appartamento che si trova sopra al magazzino

Rom - concluso sgombero al Camping River. Gli abitanti : 'Non abbiamo più nulla'

"Troppe rapine e aggressioni". Gli abitanti della periferia di Roma si preparano alle ronde : "Da qualche mese il nostro quartiere è purtroppo teatro di furti, rapine e aggressioni. Gli episodi si sono registrati non solo di notte, ma anche e soprattutto in pieno giorno. La gente inizia ad aver paura e ci ha contattato per chiederci aiuto. Come Comitato stiamo pensando di organizzare delle passeggiate notturne e stiamo anche valutando la possibilità di realizzare dei turni di ronde notturne". È quanto annuncia il ...

Mondiali Russia 2018 - Messi festeggia il compleanno : Gli abitanti di Bronnitsy gli organizzano una festa popolare : Per alzare il morale della stella argentina, gli abitanti della cittadina in cui l’albiceleste ha il suo quartier generale in Russia hanno deciso di organizzare una gesta per il compleanno di Messi Gli abitanti di Bronnitsy, la piccola città russa, dove l’Argentina ha stabilito il suo quartier generale per la Coppa del Mondo in Russia organizzerà domani una festa popolare per celebrare il compleanno di Lionel Messi e incoraggiare il ...

Terremoto Battipaglia - scossa m 3.1/ Ultime notizie - Salerno : paura tra Gli abitanti - non si registrano danni : Terremoto Battipaglia, scossa m 3.1: Ultime notizie sul sisma che ha colpito il Salernitano, paura tra gli abitanti ma non si registrano danni e feriti(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:22:00 GMT)

Terremoto - forte scossa avvertita in Campania : paura tra Gli abitanti di Battipaglia : Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato avvertito alle 8.03 nella zona di Battipaglia. La scossa ha avuto origine a una profondità di 322 chilomteri. Il Terremoto è stato registrato nella sala sismica ...

Un ufo sorvola i cieli di Torino - Gli abitanti chiamano i Carabinieri : Un "forte bagliore emanato da un oggetto non identificato che si è poi allontanato alla vista di due aerei probabilmente militari". È quello che sarebbe successo nel cielo sopra Corio, tra il Canavese e le valli di Lanzo, in provincia di Torino secondo la denuncia presentata da alcuni residenti nel paese. L'episodio misterioso si sarebbe verificato il 6 giugno scorso, alle 21."L'oggetto volante non identificato emanante forte ...

Olimpiadi invernali 2026 - Gli abitanti del Canton Vallese bocciano la candidatura di Sion : GINEVRA - Una concorrente in meno per Milano-Torino e Cortina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Gli elettori del Canton Vallese, in Svizzera, hanno bocciato il progetto di ospitare i ...

Val Susa - tra Gli abitanti travolti dal fango : “Frana annunciata dopo gli incendi del 2017. Regione non ha fatto nulla” : “Questa non è una fatalità, è successo quattro volte in un mese”. La signora Nerina abita a Bussoleno, un piccolo comune dalla Val di Susa, ed è una delle 130 persone che ha dovuto dormire fuori casa a causa della frana che ha colpito il paese. Un ammasso di fango e detriti che è scesa giù dalla montagna e che ha travolto più di ottanta case. “La cattiva gestione degli incendi dello scorso autunno – racconta l’ex guardia forestale Guido ...

Roma - Gli abitanti della terra dei fuochi della Capitale scrivono al ministro Costa : “Qui più tumori che altrove. Ci aiuti” : “ministro, ci aiuti. Temiamo per le nostre vite e per quelle dei nostri figli”. La prima pec sulla casella di posta del nuovo titolare all’Ambiente arriva dalle popolazioni della terra dei fuochi. Non da quella campana, che Sergio Costa conosce bene avendoci lavorato per anni da comandante regionale della Guardia Forestale. La prima mail al nuovo ministro arriva invece da Roma est, dove la gravità dei danni ambientali perpetrati negli ...

Viaggi & Turismo - Bolzano : un tuffo tra le tradizioni - Gli abitanti e il territorio della Val D’Ega : Come accade per ogni luogo, anche la Val D’Ega non è solo i suoi paesaggi e le attività che tutti gli anni rendono ancora più piacevole una vacanza nel cuore soleggiato delle Dolomiti. Per conoscere la vera essenza di quest’area nel centro del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, a pochi chilometri da Bolzano, bisogna penetrare i famosi usi e costumi che le hanno permesso di essere quello che è e che ancora oggi fanno sentire la loro importanza ...

Cuneo : tutti i problemi del centro storico da affrontare il 4 giugno con Gli abitanti : Lunedì 4 giugno, alle 20,45, presso Sala San Giovanni di Cuneo , via Roma 4, , il Comitato del centro storico incontrerà l'Amministrazione comunale nell'assemblea pubblica, alla quale sono invitati a ...

Governo - Gli abitanti del paese natale di Giuseppe Conte : “Speriamo che si ricordi di noi” : Immagini del mercato di Volturara Appula nel Foggiano, paese di origine di Giuseppe Conte, il professore indicato da Luigi Di Maio come premier del Governo M5S-Lega. Dichiarazioni dei residenti: “Speriamo che Conte si ricordi di noi volturaresi”. L'articolo Governo, gli abitanti del paese natale di Giuseppe Conte: “Speriamo che si ricordi di noi” proviene da Il Fatto Quotidiano.